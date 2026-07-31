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Вплив бойових дій на стан ґрунтів Луганщини: ОДА обговорила з бізнесом оцінку збитків

Денис Молотов
Денис Молотов
Вплив бойових дій на стан ґрунтів Луганщини: ОДА обговорила з бізнесом оцінку збитків
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

На онлайн-зустрічі із представниками бізнесу області обговорили вплив бойових дій на стан ґрунтів. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

📢 «Наш регіон – один із тих, що найбільше постраждав від бойових дій. Сотні гектарів земель зорано вибухами снарядів, покрито уламками техніки, важкими металами, продуктами горіння та залишками боєприпасів. У багатьох районах рівень хімічного забруднення значно перевищує допустимі норми. Такі процеси не лише знижують родючість земель, а й створюють довгострокові ризики для здоров’я людей, відновлення екосистеми», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов.

Під час заходу основну увагу було приділено опису Методики визначення порядку розрахунку розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам усіх категорій та форм власності через забруднення, засмічення, допущених унаслідок збройної агресії рф.

📝 Алгоритм фіксації збитків та успішні кейси

Учасникам зустрічі надали порядок дій, необхідний для розрахунку збитків через засмічення або забруднення земельної ділянки, та навели успішні приклади встановлення розміру збитків.

📋 Ознайомитися з презентацією, представленою на зустрічі, можна за 👉 посиланням.

Фермерам було запропоновано у разі необхідності звертатися до Луганського регіонального центру ДУ «Інститут охорони ґрунтів» для проведення лабораторного аналізу стану ґрунтів в межах проєкту. Його реалізація відбувається спільно з міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps.

👉 Також нагадаємо, що у Луганській ОВА відбувся брифінг на тему «Близька людина зникла безвісти через надзвичайні обставини: що робити?». Представникам громад роз’яснили порядок дій у разі втрати зв’язку з людиною під час бойових дій, окупації чи полону. А також нагадали про механізми державної підтримки родин.

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