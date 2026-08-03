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Обстріл Одеської області: удар по транспортній інфраструктурі

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Одеської області: удар по транспортній інфраструктурі
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

В Одеській області через російську атаку по об’єкту транспортної інфраструктури постраждали шість людей. Про це повідомила місцева ОВА у понеділок, 3 серпня.

📢 «Внаслідок обстрілу відбулось загоряння на території одного з обʼєктів. На жаль, за попередніми даними, постраждало шестеро людей, трьох з них госпіталізовано. Постраждалим надають всю необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу балістики для Одеської області.

📢«На жаль, кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по обʼєкту транспортної інфраструктури зросла до 10 осіб. З них четверо госпіталізовані. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий, інших — середньої тяжкості», – надав оновлену інформацію очільник ОВА.

Нагадаємо

Нагадаємо, 1 серпня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Тоді поранення отримали двоє молодих чоловіків. Того ж дня рашисти масовано атакували Київ балістикою. Загинули 9 людей і ще понад 30 постраждали.

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