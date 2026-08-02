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Оздоровлення дітей з Рубіжного та Сіверськодонецька: громади реалізують програми підтримки

Денис Молотов
Денис Молотов
Оздоровлення дітей з Рубіжного та Сіверськодонецька: громади реалізують програми підтримки 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Громади Луганщини продовжують фінансування та організацію літнього відпочинку для юних мешканців регіону. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Оздоровлення дітей з Рубіжного та Сіверськодонецька: громади реалізують програми підтримки 02
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Ще пів мільйона гривень Рубіжанська громада виділила на оздоровлення дітей. Відповідно до Програми надання одноразової грошової допомоги «Діти – серце громади» на 2026 рік прийняті рішення щодо спрямування на фізичне та психологічне відновлення, оздоровлення/відпочинок/реабілітацію 53 дітей 530 тис. грн.

📈 Загалом, починаючи з 1 червня, на оздоровлення 590 дітей вже перераховано 5 900 тис. грн.

Для отримання консультацій і роз’яснень з питань отримання допомоги необхідно звертатися до спеціалістів УСЗН громади. Інформація за 👉 посиланням.

Відпочинок дітей із Сіверськодонецької громади в Карпатах
Оздоровлення дітей з Рубіжного та Сіверськодонецька: громади реалізують програми підтримки
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Водночас 60 дівчат та хлопців із Сіверськодонецької громади відпочивають в Карпатах.

60 дітей Сіверськодонецької громади віком від 7 до 18 років, які потребують особливої уваги та підтримки, оздоровлюються у таборі «Наталія», розташованому в Карпатах.

Протягом 21 дня для дітей організоване змістовне дозвілля, яке включає спортивні та творчі заходи, ігри, конкурси, екскурсії, майстер-класи та інші активності.

Оздоровлення дітей здійснюється на виконання заходів Комплексної програми Сіверськодонецької міської територіальної громади «Літнє оздоровлення та відпочинок дітей» на 2026 рік.

📌 Також нагадаємо, що Діти Кремінської громади продовжують оздоровлення та відпочинок у дитячому таборі Gala Camp, розташованому поблизу Кам’янця-Подільського на Хмельниччині.

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