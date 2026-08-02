Оздоровлення дітей з Рубіжного та Сіверськодонецька: громади реалізують програми підтримки

Громади Луганщини продовжують фінансування та організацію літнього відпочинку для юних мешканців регіону. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Ще пів мільйона гривень Рубіжанська громада виділила на оздоровлення дітей. Відповідно до Програми надання одноразової грошової допомоги «Діти – серце громади» на 2026 рік прийняті рішення щодо спрямування на фізичне та психологічне відновлення, оздоровлення/відпочинок/реабілітацію 53 дітей 530 тис. грн.

📈 Загалом, починаючи з 1 червня, на оздоровлення 590 дітей вже перераховано 5 900 тис. грн.

Для отримання консультацій і роз’яснень з питань отримання допомоги необхідно звертатися до спеціалістів УСЗН громади. Інформація за 👉 посиланням.

✅Відпочинок дітей із Сіверськодонецької громади в Карпатах

Водночас 60 дівчат та хлопців із Сіверськодонецької громади відпочивають в Карпатах.

60 дітей Сіверськодонецької громади віком від 7 до 18 років, які потребують особливої уваги та підтримки, оздоровлюються у таборі «Наталія», розташованому в Карпатах.

Протягом 21 дня для дітей організоване змістовне дозвілля, яке включає спортивні та творчі заходи, ігри, конкурси, екскурсії, майстер-класи та інші активності.

Оздоровлення дітей здійснюється на виконання заходів Комплексної програми Сіверськодонецької міської територіальної громади «Літнє оздоровлення та відпочинок дітей» на 2026 рік.

📌 Також нагадаємо, що Діти Кремінської громади продовжують оздоровлення та відпочинок у дитячому таборі Gala Camp, розташованому поблизу Кам’янця-Подільського на Хмельниччині.