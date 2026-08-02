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Іран погрожує Трампу завдати ударів та «спалити все дотла»

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран погрожує Трампу завдати ударів та «спалити все дотла»
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Іран погрожує завдати ударів по енергетичній інфраструктурі інших країн регіону, якщо США здійснять нові атаки на Іран. Про це у неділю, 2 серпня, повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час телефонних розмов із високопосадовцями Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії, заявив, що будь-які нові військові дії США, Ізраїлю або країн регіону, які підтримають такі атаки, зустрінуть «пропорційну відповідь».

Nournews, медіа-видання, пов’язане з головним органом безпеки Ірану, заявило в суботу, що атаки США на іранську енергетичну інфраструктуру призведуть до ударів Ірану по нафтових родовищах у Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах, а також газових родовищах Катару та Ізраїлю, додавши, що «все буде спалено дотла».

🔹 Позиція Білого дому та заяви Трампа

Попередження прозвучало на тлі заяв президента США Дональда Трампа про готовність до нових ударів по Ірану.

Сам американський лідер раніше заявляв, що можливе зростання цін на нафту є прийнятною ціною за недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

🔹 Вплив на світові енергетичні ринки

Reuters зазначає, що загострення ситуації вже вплинуло на світові енергетичні ринки. Через бойові дії та взаємні погрози під загрозою опинилися ключові маршрути постачання енергоносіїв, зокрема Ормузька протока.

Додаткове занепокоєння викликають атаки на об’єкти в регіоні та ризики для судноплавства.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ писали, що США та Ізраїль планують здійснити одну з наймасштабніших компаній бомбардувань енергетичної інфраструктури Ірану. Удари можуть бути вже протягом цих вихідних.

👉 Також раніше повідомлялось, що командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер рекомендував припинити удари по Ірану в районі Ормузької протоки. Він вважає, що двотижнева повітряна кампанія досягла межі своєї ефективності.

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