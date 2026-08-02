Безпека морських шляхів у Чорному морі: ОАЕ можуть залучитися до підтримки України

Об’єднані Арабські Емірати можуть допомогти Україні з безпекою морських шляхів у Чорному морі. Про це у суботу, 1 серпня, заявив шостий президент України В.О. Зеленський після телефонної розмови з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Зеленський подякував за повне розуміння ситуації та підтримку зусиль заради миру й більшої безпеки.

📢 «В цьому році українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів у Затоці. Зараз ми говорили, як Емірати можуть допомогти нам у Європі, у Чорноморському регіоні. Це стосується продовольчої безпеки, стосується безпеки морських шляхів», – сказав Зеленський.

Офіційне інформагентство Еміратів WAM теж повідомило про розмову президентів. Однак, там не згадується безпека мореплавства, але зазначається, що політики обговорили зміцнення співпраці між країнами «в різних сферах, що відповідають їхнім взаємним інтересам у межах всеосяжного економічного партнерства».

Також WAM додало, що Зеленський подякував лідеру ОАЕ за участь в операціях з обміну полоненими між рф та Україною і за увагу до гуманітарних аспектів війни. Сторони наголосили на важливості відновити дипломатію та на потребі в стабільності для регіонів обох держав.

Значення для світового аграрного ринку

Україна є одним із ключових світових експортерів зерна, тому перебої з його постачанням через російські обстріли портів можуть спричинити зростання цін на продовольство. Особливо в країнах Близького Сходу й Північної Африки.

Раніше повідомлялося, що українські порти в Одесі та Чорноморську, через які проходить левова частка українського експорту, особливо аграрного, фактично припинили роботу після російських ударів.

👉 Також нагадаємо, т.в.о. МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що російські атаки становлять загрозу не лише для України, а й для міжнародного судноплавства та глобальної продовольчої безпеки.