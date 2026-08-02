Яблучний Спас: давні обряди, церковний зміст і традиції Луганщини

Преображення Господнє — одне з дванадцяти найбільших свят християнського календаря. У народній традиції українців воно відоме як Другий, Великий або Яблучний Спас. Цього дня до храмів несли виноград, яблука, груші, мед і колосся, пригощали нужденних, поминали померлих та дякували за врожай. На Луганщині до святкового кошика додавали хліб і мед, прикрашали його вінком із пшеничних колосків, а після богослужіння родини збиралися за спільним столом. Проте за яблуками, пирогами й народними прикметами легко загубити головний зміст свята — євангельську подію, під час якої Христос явив учням Свою божественну славу.

Це другий матеріал з циклу «Українські Спаси».

Коли відзначають Другий Спас

Православна церква України та Українська греко-католицька церква після переходу на новоюліанський календар відзначають Преображення Господнє 6 серпня. До календарної реформи свято припадало на 19 серпня за цивільним календарем. Саме ця дата досі зберігається у громадах, які продовжують користуватися юліанським календарем.

В офіційному календарі Православної церкви України Преображення Господнє зазначене 6 серпня. ПЦУ називає його одним із дванадцяти найбільших свят церковного року.

Преображення припадає на Успенський піст. Однак церковний устав передбачає цього дня послаблення посту — дозволяється риба. Водночас сенс посту полягає не лише у харчових обмеженнях, а передусім у молитві, стриманості та внутрішній роботі людини.

Що сталося під час Преображення

Подію Преображення описують три синоптичні Євангелія — від Матфея, Марка та Луки.

Незадовго до Своїх страждань Ісус Христос узяв із собою трьох найближчих учнів — Петра, Якова та Іоана — і піднявся з ними на високу гору. Під час молитви Його обличчя засяяло, а одяг став надзвичайно білим. Поруч з’явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілля, які розмовляли з Христом. Потім учнів огорнула хмара, і вони почули голос, який назвав Ісуса улюбленим Сином та закликав слухати Його. Церковна традиція пов’язує цю подію з горою Фавор у Галілеї. Водночас у самих Євангеліях назва гори не зазначена. Тому коректніше говорити, що Фавор є традиційним місцем Преображення, а не беззаперечно встановленою історичною локацією.

У християнському богослов’ї Преображення не означає, що Христос на певний час став кимось іншим або отримав божественність, якої раніше не мав. Він відкрив учням ту славу, яка вже була Йому притаманна. Як пояснює настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, апостоли побачили у Христі сяяння божественного світла, хоча Він і надалі залишався Сином Людським. Свято утверджує віру в поєднання в Христі людської та божественної природи.

Чому поруч із Христом з’явилися Мойсей та Ілля

У церковному тлумаченні Мойсей уособлює Закон, а Ілля — пророків. Їхня поява показує, що старозавітна історія знаходить своє продовження і здійснення у Христі. Мойсей помер, а Ілля, за біблійною оповіддю, був узятий на небо живим. Тому їх також розглядають як символ живих і померлих, над якими Христос має владу.

Для учнів Преображення стало підготовкою до майбутніх подій. Незабаром вони побачать арешт, приниження і розп’яття Вчителя. Явлення Його слави мало засвідчити, що страждання не були поразкою або втратою влади, а стали частиною добровільного шляху до Воскресіння.

Звідки взялася назва «Спас»

Слово «Спас» походить від слова «Спаситель» і в народному календарі стосується Ісуса Христа.

Українська традиція розрізняє три серпневі Спаси:

Перший Спас — Маковія;

Другий Спас — Преображення Господнє;

Третій Спас — перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа.

Назви «Медовий», «Яблучний» і «Горіховий Спас» є народними. В офіційному церковному календарі немає окремого свята під назвою «Яблучний Спас».

Церква святкує Преображення Господа Ісуса Христа. Яблука, груші, виноград, мед та інші плоди є дарами нового врожаю, які люди приносять для благословення і на знак подяки. Тому назва «Яблучний Спас» є виправданою як частина народної культури.

Чому освячують плоди

Звичай приносити до храму плоди нового врожаю пов’язаний із давньою християнською традицією подяки Богові за отримані дари. У середземноморських землях у серпні достигав виноград. Саме його приносили для благословення, після чого починали споживати плоди нового врожаю.

Разом із християнським календарем цей звичай прийшов на українські землі. Оскільки виноградарство було поширене далеко не в усіх регіонах, виноград почали замінювати доступнішими плодами — передусім яблуками та грушами. Так сформувалася народна назва «Яблучний Спас».

У церковних поясненнях наголошується, що звичай освячувати яблука виріс із давнішої традиції благословення винограду. Яблуко не є богословським символом євангельського Преображення, але стало регіональним плодом нового врожаю. Отже, освячення плодів — це не магічне перетворення звичайної їжі на оберіг. Це молитва подяки й благословення результатів людської праці.

Що несли до храму українці

Склад святкового кошика залежав від місцевості, клімату, достатку родини та того, що вже достигло. Найчастіше до нього клали: яблука, груші, сливи, виноград, мед, колосся пшениці або жита, городину, хліб, обжинковий вінок, квіти й трави.

У виноградарських районах центральне місце займали грона винограду. У північних і східних регіонах — яблука, груші, мед і колосся. До храму несли не «найдорожчий набір продуктів», а те, що виростила родина. У цьому полягав символічний сенс: людина не просто отримує врожай, а дякує за нього і ділиться ним з іншими. У традиційному суспільстві після освячення частину плодів віддавали бідним, сиротам, старим людям або залишали при церкві.

Чи справді до Спаса не можна їсти яблука

Одна з найвідоміших народних заборон стверджує, що до Другого Спаса не можна їсти яблука нового врожаю. Особливо суворо її нібито мали дотримуватися жінки, у яких померли діти. Побутувало повір’я, що на тому світі дітям роздають райські яблука, але дитина не отримає їх, якщо її мати вже скуштувала яблуко до Спаса.

Після освячення матері несли плоди на могили дітей, залишали їх у храмі або роздавали іншим дітям. Це глибоко емоційний пласт народної меморіальної культури, пов’язаний із переживанням втрати, материнським горем і надією на потойбічне життя. Однак загальної церковної заборони їсти яблука до 6 серпня немає.

У монастирських уставах існували приписи щодо споживання винограду нового врожаю до його благословення. У народному середовищі цю норму перенесли на яблука. Згодом вона обросла місцевими легендами й моральними поясненнями.

Тому людина не чинить церковного гріха, якщо їсть ранні яблука до Преображення. Утримання може бути особистою або родинною традицією, але не повинно подаватися як обов’язкова норма для всіх.

«На Другий Спас і жебрак яблучко з’їсть»

Це прислів’я передає один із найважливіших соціальних смислів свята. Освяченими плодами не належало користуватися лише для власного столу. Ними ділилися з родичами, сусідами, випадковими подорожніми та людьми, які потребували допомоги. Звичай частування робив всіх рівними хоча б на один день. Навіть той, хто не мав власного саду або достатку, міг отримати яблуко, шматок хліба, пиріг чи мед.

На Луганщині також зафіксований звичай роздавати дорогою пиріжки, коржики й буханці на спомин померлих родичів. Благодійність у цьому контексті не була додатковою прикрасою свята. Вона становила одну з його центральних практик: подяка за врожай мала виявлятися у готовності поділитися.

Яблуко як культурний символ

Яблуко стало одним із найпоширеніших символів європейської культури. Воно могло означати життя, родючість, красу, кохання, спокусу, пізнання або безсмертя. Проте поширене уявлення, ніби яблуко було забороненим плодом у біблійному Едемі, не відповідає тексту Книги Буття. У Біблії вид плоду не названий. Образ яблука як «забороненого плоду» поширився у західноєвропейському мистецтві й літературі значно пізніше.

Так само яблуко не є безпосереднім євангельським символом Преображення. Його зв’язок зі святом має господарське та культурне, а не біблійне походження. Для українського селянина яблуко було доступним плодом нового врожаю, знаком саду, родинної праці та достатку. Саме тому воно природно зайняло місце винограду в місцевій обрядовості.

Другий Спас у традиційному господарському календарі

Преображення припадало на важливий перехідний період. Основні жнива наближалися до завершення. Достигали плоди в садах. Господарі оцінювали врожай, готували комори, сушили фрукти, варили повидло, заготовляли мед, лагодили приміщення до холодів.

У народі говорили, що на Спаса літо зустрічається з осінню. Йшлося про відчутні зміни в природі: ночі ставали довшими й прохолоднішими, частіше випадали роси, змінювалося світло, а ранки дедалі виразніше нагадували про наближення осені.

Львівський скансен (Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького) зазначає, що у народному календарі Преображення пов’язували із завершенням жнив і поворотом літа до осені. До церкви несли плоди нового врожаю, а після освячення влаштовували родинну трапезу.

Обжинковий вінок і колосся

Разом із фруктами до храму приносили колосся або обжинковий вінок. Обжинки завершували цикл збирання зерна. Останній сніп чи вінок мали уособлювати врожай поля. Їх урочисто переносили до господарського двору, зберігали в хаті або коморі, а зерно могли додати до наступного посіву.

Освячене колосся використовували не як чарівний предмет, а як матеріальний знак безперервності хліборобського циклу: зерно з минулого врожаю переходило у майбутній. У різних регіонах обжинкові традиції мали власні назви та сценарії. На сході України, де зернове господарство мало особливе значення, колосся, хліб і вінки природно посідали важливе місце у святковій символіці.

Що готували на Другий Спас

Оскільки свято припадає на Успенський піст, традиційні страви переважно були пісними.

Готували:

пироги та пиріжки з яблуками;

печені яблука;

яблука з медом;

фруктові узвари;

медовий квас;

пісні коржі;

вареники з фруктами;

млинці або налисники з пісного тіста;

сушені фрукти;

страви з грибами;

рибу — відповідно до святкового послаблення посту.

Рецепти залежали від регіону. У заможніших родинах меню могло бути значно ширшим. Однак популярні сьогодні рецепти вершкових тортів, м’ясних запіканок або здобної випічки не відповідають традиційному постовому контексту свята.

Простий рецепт пісних печених яблук

Для страви потрібні:

5–6 яблук;

кілька ложок меду;

подрібнені горіхи;

родзинки;

кориця — за бажанням;

трохи води.

У яблуках обережно видаляють серцевину, не прорізаючи дно. Порожнину наповнюють сумішшю горіхів і родзинок. Яблука ставлять у форму, додають трохи води й запікають до м’якості. Мед краще додавати наприкінці або вже після запікання, щоб не перегрівати його без потреби.

Кориця не була універсальним компонентом української селянської кухні, тому її використання є сучасним доповненням, а не обов’язковою частиною традиційного рецепта.

Як святкували Другий Спас на Луганщині

Луганщина ніколи не була культурно одноманітною. Північ області історично належала до слобожанського культурного простору, тоді як південні степові та промислові райони формувалися під впливом різних хвиль переселення.

Тому не існувало одного обряду, якого однаково дотримувалися в кожному селі. Водночас збережені краєзнавчі свідчення дозволяють відтворити окремі характерні риси святкування.

У селах Біловодського району до святкового кошика клали яблука, мед і хліб. Заможні господині могли готувати качку з яблуками, хоча така страва не відповідала суворому постовому меню і, очевидно, належала до місцевої побутової практики, а не церковного припису.

Кошик накривали рушником, а зверху клали вінок із пшеничних колосків. Після богослужіння родина поверталася додому і сідала за стіл. Їли яблука з медом, пили узвар або медовий квас.

Краєзнавиця Віра Аннусова, яка збирала місцеві свідчення, розповідала, що після святкового обіду людей запрошували до себе власники великих садів і пасік. Господарі частували гостей медом, медяниками та коржами, а молодь і діти брали участь в іграх. (Радіо Свобода) Це свідчення стосується конкретної місцевої традиції й не може автоматично поширюватися на всю Луганську область. Проте воно показує, що на півночі Луганщини Другий Спас був не лише церковним, а й великим родинним та громадським святом.

У традиційному селі великий сад або пасіка могли ставати місцем спільного святкування. Пасічник чи господар саду мав ресурс, яким міг поділитися: мед, яблука, груші, узвар, випічку. Запрошення сусідів водночас демонструвало достаток і накладало моральний обов’язок бути щедрим.

Спільна трапеза зміцнювала зв’язки між людьми. Тут обговорювали врожай, домовлялися про допомогу, згадували померлих, знайомили молодь, вирішували побутові справи.

У степовій місцевості, де сад вимагав великої праці й постійного догляду, плодове дерево було не просто частиною пейзажу. Воно засвідчувало вкоріненість родини у землю.

Для Луганщини з її різноманітними природними зонами — від заплав Сіверського Дінця до сухіших степових районів — садівництво мало різну інтенсивність. Тому й святкові кошики могли суттєво відрізнятися.

Поминання померлих

Окремою частиною святкування було поминання рідних. Господині брали із собою пиріжки з яблуками, коржики або хліб і роздавали дорогою зустрічним людям. Тих, хто приймав частування, просили згадати померлих членів родини. Ця практика поєднувала благодійність і пам’ять. Їжа ставала не просто подарунком, а знаком зв’язку між живими та померлими.

Подібні звичаї відомі в різних регіонах України, але на Луганщині вони мали локальні форми. Плоди могли залишати при храмі, нести на кладовище або віддавати дітям і нужденним. Церква не вчить, що померлий буквально отримує передану їжу. Поминальний сенс полягає в молитві й добрій справі, здійсненій на згадку про людину.

Другий Спас на Слобожанщині та сході України

Північна Луганщина історично була частиною ширшого слобожанського простору, який охоплював також Харківщину, Сумщину та прилеглі території. Для Слобожанщини були характерні: освячення яблук, груш, меду та хліба; принесення до храму колосся; приготування фруктових пирогів; родинні гостини; роздавання плодів нужденним; поминання померлих; ярмарки; відвідування садів і пасік.

Однак навіть усередині одного повіту звичаї могли відрізнятися. Традиція залежала від конфесійного складу, господарської спеціалізації, часу заснування села й походження його мешканців.

Промислове зростання Донбасу в XIX–XX століттях привело до регіону людей із різних українських земель та інших частин імперії. Разом із ними переносилися родинні рецепти, вірування і способи святкування. Саме тому культура сходу України не є «відсутністю традиції». Навпаки, це складний простір взаємодії слобожанської, степової, козацької, селянської та міської культур.

Народні прикмети

Зі святом пов’язували численні погодні спостереження:

сухий день віщував суху осінь;

дощ — вологу осінь;

ясна погода — холодну зиму;

погоду на Спаса порівнювали з майбутньою погодою на Покрову або в січні;

відліт птахів сприймали як ознаку завершення літа.

Ці прикмети є частиною фольклору, а не науковою системою прогнозування. Селяни уважно спостерігали за природою, оскільки від погоди залежав урожай і виживання господарства.

Чого «не можна» робити на Другий Спас

Напередодні свята медіа часто публікують переліки заборон: не працювати, не прибирати, не шити, не купатися, не вбивати комах, не сваритися, не позичати гроші.

Більшість таких тверджень не має підстав у церковному вченні.

Вірянам рекомендують відвідати богослужіння, молитися, дотримуватися посту, уникати злості, пияцтва та надмірних розваг. Але необхідна робота, догляд за дітьми, хворими, тваринами чи виконання службових обов’язків не є гріхом лише через дату в календарі.

Частина народних обмежень мала практичний сенс: звільнити день від важкої роботи, щоб громада могла піти до храму й зібратися разом. Але перетворювати їх на універсальні духовні погрози не варто.

Чи має свято дохристиянське походження

У популярних статтях нерідко стверджують, що Яблучний Спас був давнім язичницьким святом урожаю, яке церква згодом лише перейменувала. Це спрощення. Безперечно, освячення плодів та церковне свято наклалися на давній хліборобський календар. Збирання врожаю, подяка за плоди, ритуальна перша трапеза і вшанування предків існували в багатьох культурах до християнства.

Однак більшість детальних етнографічних записів українських звичаїв зроблено вже у християнському суспільстві. Відокремити в них «чистий язичницький обряд» від пізніших нашарувань часто неможливо.

Не існує достатніх підстав стверджувати, що до хрещення Русі українці відзначали саме «Яблучний Спас» у сучасній формі. Назва «Спас» безпосередньо пов’язана з Христом-Спасителем. Коректніше говорити про тривалу взаємодію церковного свята із сезонними та господарськими традиціями.

Як відзначити Преображення сьогодні

Сучасна родина може відзначити свято без штучного відтворення всіх етнографічних обрядів.

Можна:

відвідати богослужіння;

принести для благословення плоди власної праці;

поділитися фруктами або їжею з людьми, які потребують допомоги;

приготувати пісну родинну страву;

згадати померлих;

записати спогади старших родичів;

підтримати місцевих садівників і пасічників;

передати частину продуктів військовим, переселенцям або волонтерам;

розповісти дітям не лише про яблука, а й про євангельський зміст Преображення.

Не обов’язково купувати величезний декоративний кошик. Благословення плодів не є демонстрацією достатку. Також не варто зривати рідкісні рослини, викидати освячену їжу або сприймати її як магічний засіб.

Свято світла і внутрішньої зміни

Преображення Господнє говорить не про зміну зовнішності, а про відкриття прихованої сутності. Учні побачили Христа таким, яким раніше не могли Його сприйняти. Але після цього вони мали спуститися з гори й повернутися у світ, де на них чекали страх, сумніви, страждання та відповідальність.

У цьому полягає один із найсильніших смислів свята: духовний досвід не завершується спогляданням світла. Він має змінити поведінку людини після повернення до звичайного життя.

Народна традиція перекладає цю ідею мовою хліборобського світу. Плід стає результатом тривалої праці. Дерево змінюється протягом року, проходить через холод, цвітіння, спеку й дощі, перш ніж принести врожай.

Людина також не преображається миттєво від одного обряду або освяченого яблука. Зміна виявляється в тому, чи здатна вона бути вдячною, чесною, милосердною і відповідальною.

Свято, яке поєднує небо, сад і людей

Другий Спас в українській культурі існує на перетині трьох вимірів.

Перший — євангельський. Це Преображення Христа і явлення Його слави учням.

Другий — господарський. Це дозрівання плодів, завершення жнив, подяка за врожай і підготовка до осені.

Третій — громадський. Це звичай ділитися їжею, допомагати бідним, збирати родину й поминати тих, кого вже немає.

На Луганщині ці виміри поєднувалися у святковому кошику під рушником, вінку з пшеничних колосків, яблуках із медом, узварі, гостинах у саду чи на пасіці.

Сьогодні ця традиція набуває додаткового значення. Для людей, які втратили доступ до рідної землі, яблуко з батьківського саду може бути не просто плодом. Воно стає знаком дому, праці кількох поколінь і життя, яке окупанти намагаються перервати.

Саме тому збереження традиції не полягає в механічному повторенні заборон і прикмет. Воно починається з розуміння: що саме ми святкуємо, звідки походить звичай і який зміст передаємо наступному поколінню.

Цей матеріал є другою частиною редакційного спецпроєкту «Українські Спаси». Якщо ви пропустили початок, запрошуємо прочитати дослідження про Маковія (Перший Спас) — його історію, традиції та особливості святкування на Луганщині. Незабаром на «Ірта-fax» вийде й третя частина циклу — про Горіховий (Третій) Спас.