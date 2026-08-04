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Залужний розповів про своє бачення перспектив вступу України до НАТО

Денис Молотов
Денис Молотов
Залужний розповів про своє бачення перспектив вступу України до НАТО
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не вірить у перспективу вступу України до НАТО. Про це він сказав у понеділок, 3 серпня, під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві, повідомляє «Європейська правда».

📢 «Дуже добре знаю НАТО. Років 12 особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, і слухав кожного року казки про те, що ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо», – заявив Залужний.

За його словами, однією з перешкод є різниця між рівнем розвитку українських Збройних сил і можливостями Альянсу. Він також висловив думку, що НАТО потребує оновлення власних підходів і доктрин.

Водночас Залужний наголосив, що Україна потребує технологій, які нині мають країни НАТО, зокрема у сфері протиракетної оборони та космічних можливостей.

📚 Альтернативні формати безпеки та координація союзників

Говорячи про майбутні гарантії безпеки для України, дипломат припустив, що ефективнішим може бути створення окремого європейського військового безпекового блоку.

Також він назвав перспективним форматом участь України в Об’єднаних експедиційних силах (JEF), які, на його думку, можуть стати одним із механізмів гарантування безпеки.

Нагадаємо, Залужний називав повернення до кордонів 1991 чи 2022 року «білим лебедем», або дивом.  За його словами, Україна не може розраховувати на повернення до кордонів 1991 року, доки у росії залишаються ресурси для ведення бойових дій.

👉 Раніше також стало відомо, що ЦВК ухвалила рішення про визнання обраними наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України.

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