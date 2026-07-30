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Міненерго попередило про можливі обмеження електроенергії

Денис Молотов
Денис Молотов
Міненерго попередило про можливі обмеження електроенергії
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Енергетична система України готується до пікових навантажень, які очікуються на початку серпня через прогнозовану аномальну спеку. У разі необхідності НЕК «Укренерго» може застосувати графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

За словами міністра, вже наступного тижня синоптики прогнозують аномально високі температури, що може суттєво збільшити навантаження на енергосистему.

📢 «Готуємо енергосистему України до максимальних серпневих навантажень. Уже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка, за нашими розрахунками, може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт», – повідомив Денис Шмигаль.

Питання підготовки енергосистеми обговорили під час наради за участю керівництва Укренерго, Енергоатому, Укргідроенерго, Нафтогазу та НКРЕКП.

Які заходи вже вживають
Міненерго попередило про можливі обмеження електроенергії 01
Фото ілюстративне / Денис Шмигаль | Перший віцепрем’єр — Міністр енергетики України / 30.07.2026

За інформацією Міністерства енергетики, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми вже реалізують низку заходів. Зокрема:

  • скориговано графіки ремонтів на генеруючих об’єктах, у тому числі енергоблоків атомних електростанцій;
  • готується рішення про збільшення імпорту електроенергії;
  • планується стимулювати бізнес до закупівлі імпортованої електроенергії для власних потреб;
  • максимально залучатимуть доступні потужності внутрішньої генерації, насамперед газової та теплової.
Обмеження можуть стосуватися промисловості та бізнесу

Міністр зазначив, що уряд розраховує забезпечити потреби всіх споживачів, однак енергетики готуються і до резервних сценаріїв.

📢 «Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас Укренерго готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу», – наголосив Денис Шмигаль.

❗Наразі про запровадження таких обмежень не оголошено. Йдеться лише про підготовку до можливого зростання навантаження на енергосистему.

Енергосистема працює після масованої атаки рф

Підготовка до серпневих навантажень відбувається на тлі чергової масованої російської атаки по енергетичній інфраструктурі України.

У ніч на 30 липня росія застосувала десятки ракет і сотні безпілотників. Після цього «Укренерго» повідомило про відключення електроенергії у шести областях, а найскладніша ситуація склалася на Сумщині, де були запроваджені аварійні знеструмлення.

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