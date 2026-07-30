рф атакувала Житомирщину дронами та балістикою: пошкоджено майже 300 будівель

Окупаційні російські війська 30 липня завдали удару по одному із сіл Коростенського району Житомирської області, застосувавши два реактивні безпілотники типу «Шахед» та балістичну ракету. Унаслідок атаки пошкоджено близько 300 будівель, а також постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

Пошкоджено житло, соціальні об’єкти та агропідприємство

За словами очільника ОВА, під удар потрапило одне із сіл Коростенського району.

📢 «Одне з сіл Коростенського району сьогодні стало об’єктом атаки двох реактивних Шахедів та балістичної ракети. Унаслідок обстрілу руйнувань зазнали близько 300 будівель — це і приватні житлові будинки, і об’єкти соціальної інфраструктури, і агропромислове підприємство», — повідомив Віталій Бунечко.

За попередніми даними, травмовано шістьох людей, серед яких троє дітей. Один чоловік продовжує перебувати у медичному закладі.

На місці працюють рятувальники та волонтери

До ліквідації наслідків удару залучені екстрені служби, комунальні підприємства, рятувальники, представники Українського Червоного Хреста та волонтери.

У населеному пункті вже розпочали першочергові роботи з відновлення пошкодженого житла та інфраструктури.

ДСНС: удар припав по аграрному підприємству

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що російський удар влучив в аграрне підприємство. Внаслідок вибухової хвилі також пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.

📢 «Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Сапери ДСНС обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів», — повідомили у службі.

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Атака стала частиною масованого удару по Україні

Удар по Житомирщині відбувся під час масштабної комбінованої атаки росії на Україну в ніч на 30 липня. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська застосували 74 ракети та 284 безпілотники різних типів.

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