ВПО з Луганщини в Умані забезпечили гуманітарними наборами та вирішили нагальні питання

1 серпня у м. Умань відбулася зустріч представників Департаменту соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб з переселенцями з Луганщини, які евакуювалися до цієї громади на Черкащині. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА.

Значна частина з них вимушена була покинути рідний регіон ще у 2014 році.

На зустрічі підіймалися житлові питання, проблеми реабілітації дітей з інвалідністю, допомоги в евакуації родин з окупації тощо. Низку проблем вдалося вирішити безпосередньо на місці.

✅Реабілітація та літнє оздоровлення дітей

Луганський обласний центр комплексної реабілітації «Відродження» готовий прийняти дітей з інвалідністю, які проживають в Уманській громаді. Таку можливість батьки вже розглядають.

Крім того, дітям з нерелокованих громад запропоновано оздоровитися у Молдові. Вони вирушать туди 9 серпня разом ще з 50 хлопцями та дівчатами з Луганщини.

✅Гуманітарна допомога та підтримка громадських ініціатив

Також під час заходу луганці були забезпечені гуманітарними наборами. Потужний генератор презентували ГО «Шлях добра», яка опікується потребами ВПО в громаді. Цю громадську організацію створили та зареєстрували самі луганці.

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👉 Також нагадаємо, що громади Луганської області продовжують надавати фінансову підтримку українським захисникам, їхнім родинам та школярам.