Маковія: свято води, маку й пам’яті. Як його відзначали в Україні та на Луганщині

Маковія — одне з тих українських свят, у яких церковний календар тісно переплівся з хліборобським побутом, пошануванням води, завершенням жнив і родинною кухнею. У храмах цього дня вшановують Животворчий Хрест Господній і мучеників Маккавеїв, а в народній традиції освячують воду, мак, мед, квіти та запашні трави, готують шулики й упорядковують криниці. На Луганщині свято мало свої виразні особливості: громада збиралася біля води, прикрашала хрест, вшановувала криниці та відтворювала обряд «Спасової бороди».

Коли святкують Маковія

Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий календар більшість українських парафій відзначає Маковія 1 серпня. До календарної реформи свято припадало на 14 серпня за цивільним календарем.

Цього дня починається двотижневий Успенський піст. У церковному календарі поєднуються два спомини: Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього та пам’ять старозавітних мучеників Маккавеїв.

Як пояснює Православна церква України, у давньому Константинополі на початку серпня частину Животворчого Хреста урочисто виносили для поклоніння. У період літньої спеки, коли зростала небезпека епідемій, із хрестом звершували молебні та освячували воду, просячи захисту від хвороб.

Саме з цією церковною практикою пов’язаний один із ключових образів свята — вода як джерело очищення, життя і Божого благословення.

Частина православних громад, які продовжують користуватися юліанським календарем, може й надалі святкувати Маковія 14 серпня. Тому в сучасній Україні фактично співіснують дві дати, хоча для ПЦУ та УГКЦ основною стала дата 1 серпня.

Хто такі мученики Маккавеї

Народна назва «Маковія» або «Маковея» походить передусім від імені мучеників Маккавеїв, а не безпосередньо від маку.

У біблійній традиції йдеться про сімох братів, їхню матір Соломонію та вчителя Єлеазара, які зазнали мученицької смерті за відмову зректися віри й порушити закон своїх предків. Події пов’язують із переслідуваннями юдеїв за правління селевкідського царя Антіоха IV Епіфана у II столітті до нашої ери.

Звукова подібність між словами «Маккавеї» та «мак» сприяла тому, що в українській народній культурі біблійна назва свята поступово зблизилася з рослиною, яка саме в цей період достигала й широко використовувалася у святковій кухні.

Проте твердження, ніби свято спочатку було просто «днем маку», є надмірним спрощенням. Назва має церковне походження, тоді як мак, мед, квіти, жниварські обряди та пошанування води належать до народного рівня святкування.

Чи правильно називати Маковія Медовим Спасом

У побуті Маковія часто називають Першим або Медовим Спасом. Поширені також назви Спас на воді, Маковий Спас і Мокрий Спас.

Однак «Медовий Спас» — саме народна, а не офіційна богослужбова назва. У церковному календарі немає окремого свята з такою назвою. Церква вшановує Хрест Господній і мучеників Маккавеїв, а освячення меду є місцевим звичаєм, пов’язаним із сезоном медозбору та подякою за врожай.

Митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан у коментарі Суспільному звертав увагу, що назви «Медовий», «Яблучний» чи «Горіховий Спас» належать до народної традиції, тоді як у центрі християнського свята перебуває Спаситель.

Водночас відкидати народні назви як «неправильні» також не варто. Вони є частиною живої культури, але не повинні підміняти собою церковний зміст.

Свято на межі літа і жнив

Маковія припадає на період, коли в традиційному селянському господарстві завершувалися жнива, достигав мак, тривало збирання меду, а родина починала готуватися до осіннього циклу робіт.

Саме тому свято об’єднало кілька символічних елементів:

воду як джерело життя;

хрест як християнський символ;

мак і мед як плоди літньої праці;

колосся як знак урожаю;

квіти й лікарські трави як частину домашнього господарства;

спільну трапезу як засіб родинного та громадського єднання.

Дослідники української традиційної культури наголошують, що календарні свята не існували відокремлено від господарського року. Вони впорядковували час, позначали завершення одного етапу робіт і початок наступного.

Тому Маковія було не тільки днем церковної служби. Воно фіксувало важливий момент селянського календаря: літо вже прямувало до завершення, основне зерно було зібране, а громада дякувала за врожай і просила захисту для людей, худоби та господарства.

Чому на Маковія освячували воду

Вода — один із найдавніших і найстійкіших символів свята.

Після богослужіння в багатьох місцевостях священник і громада прямували до річки, ставка, джерела або криниці. Там звершували водосвяття, очищали територію, ремонтували цямрину, встановлювали чи прикрашали хрест.

Ця традиція мала одночасно церковний, побутовий і громадський зміст. Чиста криниця була життєво необхідною для всього села. Її впорядкування перед святом ставало спільною справою, а освячення води надавало практичній роботі сакрального значення.

У давній константинопольській традиції винесення Хреста також супроводжувалося молитвами про припинення хвороб та освяченням води. На українському ґрунті ця практика природно поєдналася з особливим ставленням селянської громади до криниць і джерел.

Освячену воду зберігали вдома, використовували під час хвороб, окроплювали оселю, двір, господарські приміщення і худобу. Такі дії належать до народних вірувань, а не до медично доведених способів лікування. Тому твердження про нібито гарантовані «цілющі властивості» маковійської води слід сприймати як етнографічне свідчення, а не як факт доказової медицини.

Маковійчик: букет, який не був звичайною прикрасою

Одним із найвідоміших атрибутів свята став маковійчик — обрядовий букет із квітів, трав, колосся та достиглих макових голівок.

Єдиного обов’язкового складу такого букета не існувало. Він залежав від місцевості, родинного звичаю та рослин, доступних у конкретному регіоні. До маковійчика могли додавати: достиглі голівки маку, м’яту, чебрець, любисток, полин, васильки, чорнобривці, нагідки, материнку, деревій, колосся жита або пшениці, соняшник, городні та польові квіти.

Обов’язковою складовою найчастіше був мак, але твердження про строго визначену кількість трав — наприклад, 7, 12 або 17 — не можна вважати загальноукраїнським правилом. Такі числа трапляються в популярних публікаціях і локальних звичаях, однак етнографічна традиція була значно різноманітнішою.

У Національному музеї народної архітектури та побуту України маковійчики називають традиційними букетами із запашних трав, квітів і макових голівок. Музейні реконструкції свята також включають освячення криниці, оздоблення хреста та приготування шуликів.

Після освячення букет не викидали. Його висушували й тримали в хаті, нерідко біля ікон. Рослини могли використовувати для окурювання оселі, купання дітей, приготування настоїв або додавати до корму худобі.

Ці практики слід описувати саме як народні звичаї. Не всі рослини безпечні для внутрішнього вживання, а лікування травами потребує фахового розуміння їхніх властивостей і протипоказань.

Мак як їжа, символ і оберіг

У традиційній українській культурі мак мав кілька значень.

Передусім це була важлива харчова культура. Мак розтирали в макітрі, змішували з медом, додавали до коржів, пирогів, вареників і святкової випічки.

Водночас безліч дрібних макових зернин асоціювалася з достатком, плодючістю та множинністю. У народній магії освячений мак використовували як захисний засіб: ним обсипали подвір’я, поріг, хлів або місце навколо оселі.

Особливого значення в пізнішій традиції набув так званий мак-видюк, або самосійний мак. Йому приписували здатність захищати від нечистої сили. За повір’ям, зло не могло потрапити до оселі, доки не перерахує всі розсипані зернини.

Ці уявлення є частиною фольклору. Вони не належать до церковного вчення і не мають наукового підтвердження.

Сьогодні також варто пам’ятати, що харчовий мак і рослини, які можуть містити наркотичні речовини, не є тотожними поняттями. Для кулінарії слід використовувати харчове насіння.

Мед: головний продукт чи пізніше доповнення

Мед органічно увійшов до традиції Маковія, оскільки на початку серпня пасічники вже отримували значну частину літнього збору. Його несли до храму як один із плодів праці та використовували для обрядових страв.

Проте не варто стверджувати, що освячення меду було однаково обов’язковим у всіх регіонах України. У частині етнографічних описів набагато виразніше представлені вода, мак, квіти, колосся і криниці.

Популярний сьогодні образ Маковія як суто «свята пасічників» значною мірою сформований міськими ярмарками, торгівлею медом і сучасною масовою культурою.

У традиційному селі мед був важливим, але лише одним із кількох компонентів свята.

Шулики — головна страва Маковія

Найхарактернішою українською стравою цього дня вважають шулики, або ламанці.

Їх готували з простого коржа, переважно пісного, оскільки на Маковія починався Успенський піст. Спечений корж ламали руками на невеликі шматки, складали в макітру й заливали сумішшю розтертого маку, меду та води — медовою ситою.

Саме ламання, а не акуратне нарізання коржа вважається характерною особливістю страви.

У різних місцевостях рецепти відрізнялися. До тіста могли додавати трохи меду, олії або соди, але базовими залишалися борошно, вода і маково-медова заливка.

В академічному виданні «Етнографія українців» шулики описуються як коржі з прісного тіста, які подавали з розтертим маком і медовою ситою.

Крім шуликів, готували пироги та пампушки з маком, маківники, медяники, пісні вареники й інші страви без м’яса та молочних продуктів.

Простий традиційний рецепт шуликів

Для коржа потрібні:

приблизно 300 грамів пшеничного борошна;

150–170 мілілітрів води;

2 столові ложки олії;

дрібка солі;

за бажанням — половина чайної ложки соди.

Для заливки:

100–150 грамів харчового маку;

2–3 столові ложки меду;

тепла кип’ячена вода.

Мак слід запарити, процідити й ретельно розтерти до появи білуватого «молочка». Мед розчинити в теплій, але не гарячій воді та змішати з маком.

З борошна, води, солі й олії замісити тісто, розкочувати корж, наколоти виделкою та спекти до золотистого кольору. Готовий корж охолодити, поламати руками, залити маково-медовою ситою і залишити на деякий час, щоб шматочки просочилися.

Це базовий варіант. Родинні рецепти можуть суттєво відрізнятися.

Як святкували Маковія на сході України

Схід України не був етнографічно однорідним. Слобожанщина, Донеччина, Луганщина, Приазов’я та райони, заселені переселенцями з центральних, північних і південних українських земель, мали різні локальні традиції.

Тому говорити про єдиний «східноукраїнський обряд Маковія» було б некоректно.

Водночас у регіоні простежуються спільні елементи:

богослужіння і водосвяття;

освячення маку, квітів та городини;

впорядкування криниць;

приготування шуликів;

завершення жнив;

обряди з останнім незжатим колоссям;

громадські зібрання біля води.

На Слобожанщині, до культурного простору якої історично належить значна частина Луганщини, побутували ті самі основні страви й символи, що й у сусідній Полтавщині та на північному сході України: макові коржі, медова сита, колосся, квіти й освячена вода.

Проте степовий характер регіону та особлива цінність надійних джерел води надавали криницям і річкам особливої ваги.

Маковія на Луганщині: свято біля криниці

Найвиразнішою особливістю святкування Маковія на Луганщині було зосередження обрядового дійства біля води.

У переддень свята молодь упорядковувала місце біля криниці або річки. Прибирали сміття, очищали підхід, могли ремонтувати огорожу чи цямрину. Саме тому в регіоні побутувала назва Спас на воді.

За краєзнавчими описами, на святковому місці встановлювали або прикрашали хрест. Люди приносили квіти, стрічки, маківки та свічки. Після молитви їх прикріплювали до хреста або ставили до посудини із зерном.

Про такі практики на Луганщині розповідає матеріал видання “Трибун”, присвячений місцевому обряду «Спасової бороди» та пошануванню криниць. У ньому наголошується, що громада готувала місце біля води ще напередодні, а саме свято супроводжувалося молитвами, оздобленням хреста і спільними діями мешканців.

«Спасова борода»: що це за обряд

«Спасовою бородою» називали залишені на полі кілька пучків незжатого колосся. Стебла зв’язували, прикрашали квітами або стрічкою, пригинали до землі, а ділянку навколо очищали.

У різних місцевостях цей обряд мав інші назви: «борода», «Іллєва борода», «Спасова борода», «коза», «перепілка» або «дід».

Його значення також тлумачили по-різному. Це могло бути:

символічне повернення землі частини врожаю;

подяка за завершення жнив;

побажання родючості наступного року;

ритуальне збереження «сили поля»;

християнізований дар Богові або святому покровителю.

В етнографічній літературі «Спасова борода» розглядається як східнослов’янський жниварський обряд, пов’язаний із завершенням збирання зерна. Академічні дослідники застерігають від надто прямолінійного пояснення його як суто «язичницького»: обряд неодноразово змінювався й отримував нові значення в християнському середовищі.

На Луганщині обряд міг бути включений саме до святкування Маковія. Після роботи в полі громада переходила до криниці або річки, де відбувалося водосвяття та спільна трапеза.

Це показує, що місцеве свято поєднувало одразу три простори: поле, воду і хрест.

Криниця як центр сільської громади

Для степової Луганщини криниця була не лише господарським об’єктом. Вона визначала можливість існування двору, вулиці чи цілого поселення.

Біля криниць зустрічалися сусіди, обмінювалися новинами, допомагали одне одному, домовлялися про спільні роботи. Тому очищення джерела перед Маковієм мало не тільки релігійний, а й суспільний сенс.

Вода належала всій громаді, отже й відповідальність за неї була спільною.

У цьому контексті маковійський обряд можна розглядати як традиційну форму громадської самоорганізації. Люди не просто приходили освятити воду — вони власноруч упорядковували джерело, яким користуватимуться протягом року.

Подібні практики відомі й в інших регіонах України, проте для посушливих степових районів їхнє практичне значення було особливо відчутним.

Що їли на Маковія на Луганщині

Окремого універсального «луганського меню» Маковія етнографічні джерела не фіксують. Кухня залежала від конкретного села, походження родини та достатку господарства.

Найімовірніше, основою святкового столу були загальноукраїнські пісні страви: шулики з маком і медовою ситою, коржі, пироги та пампушки з маком, пісні вареники, овочі нового врожаю, мед, узвар, сезонні фрукти.

На північній Луганщині, тісно пов’язаній зі слобожанською культурою, шулики були цілком природною частиною святкового столу. У степових і південніших районах рецепти могли зазнавати впливів сусідніх кулінарних традицій.

Твердження про якусь одну винятково луганську страву Маковія не має достатньої джерельної бази.

Чи було Маковія «жіночим святом»

У популярних описах Маковія іноді називають жіночим, дівочим або дитячим святом. Підставою для цього є участь дівчат і жінок у збиранні квітів, складанні маковійчиків, приготуванні їжі та збереженні освячених рослин.

Проте називати свято винятково жіночим некоректно.

Чоловіки брали участь у жнивах, упорядкуванні криниць, встановленні хрестів, пасічництві та громадських богослужіннях. Діти допомагали збирати квіти й трави, а після служби долучалися до спільної трапези та розваг.

Отже, Маковія було радше родинним і громадським святом із помітною роллю жіночих практик.

Народні прикмети: традиція, а не прогноз погоди

З Маковієм пов’язували чимало приказок і погодних спостережень. За станом неба, дощем, росою, поведінкою бджіл або птахів намагалися передбачити осінь і наступний урожай.

Такі прикмети є важливою частиною фольклору, але не можуть вважатися надійним метеорологічним прогнозом.

Традиційне господарство залежало від погоди, тому селяни протягом поколінь накопичували спостереження за природою. Частина з них могла відображати реальні сезонні закономірності, однак прив’язування погоди одного конкретного дня до всієї осені не має достатнього наукового обґрунтування.

У журналістському матеріалі прикмети доцільно подавати саме як культурну спадщину, а не як перевірений спосіб прогнозування.

Що на Маковія справді забороняє церква

Чимало публікацій перед святом пропонують довгі переліки заборон: не можна працювати, прибирати, шити, сваритися, купатися, голосно говорити чи відмовляти в допомозі.

Більшість таких списків не має прямої опори в церковному вченні. Для вірян важливими є участь у богослужінні, молитва, початок Успенського посту, стриманість і добрі справи. Церква не встановлює абсолютної заборони на необхідну працю, догляд за дітьми, хворими, тваринами або виконання невідкладних обов’язків.

Народна порада не сваритися, не пиячити й не чинити зла має зрозумілий моральний зміст, але ці речі християнство засуджує не лише на Маковія.

Окремої церковної заборони на купання цього дня також немає. Навпаки, історична назва Спас на воді пов’язана з освяченням водойм. Водночас купатися слід лише у безпечних і дозволених місцях.

Чому не варто називати всі звичаї «язичницькими»

Маковія часто описують за спрощеною схемою: нібито спочатку існувало дохристиянське свято врожаю, а потім церква лише наклала на нього пам’ять Маккавеїв.

Для такого прямого твердження недостатньо джерел. Безперечно, частина обрядів — пошанування води, рослин, останнього снопа, родючості поля — має архаїчні риси й могла сформуватися раніше за християнізацію Русі. Однак відновити їхню первісну форму майже неможливо.

Етнографи записували більшість описів у XIX–XX століттях, коли християнські та народні уявлення вже сотні років існували разом. Тому коректніше говорити не про механічну суміш «язичництва і християнства», а про тривалий процес взаємодії церковного календаря, місцевого господарства, родинної пам’яті та народного світогляду.

Радянський період: витіснення свята

У радянські десятиліття церковні свята системно витіснялися з публічного простору. Храми закривали, богослужіння обмежували, священників переслідували, а традиційні обряди оголошували забобонами або пережитками минулого.

Особливо відчутним це було у промислових районах сходу України, де радянська модернізація, урбанізація й переселення населення докорінно змінювали місцеві громади. Маковія не зникло повністю, але дедалі частіше переходило у приватний простір. Старші жінки продовжували святити мак і трави, пекти коржі, зберігати освячені букети, проте масштабні громадські дійства біля криниць поступово занепадали.

Радянська влада водночас створювала нові «свята врожаю» та театралізовані обряди, покликані замінити релігійний календар. Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» зазначає, що радянська система цілеспрямовано впроваджувала нові свята й сценарії через будинки культури та комісії з радянської обрядовості.

Відродження після незалежності

Після 1991 року Маковія повернулося до публічного простору. Біля храмів знову з’явилися люди з квітами, маковійчиками, баночками меду та водою. Проте відродження традиції було неоднозначним.

З одного боку, родини поверталися до церковного календаря, краєзнавці записували спогади старожилів, а музеї просто неба реконструювали давні обряди. З іншого — свято дедалі більше комерціалізувалося. На стихійних ринках почали масово продавати готові букети, часто без пояснення значення рослин. У медіа поширилися неперевірені списки «магічних» заборон, а складна традиція перетворилася на набір універсальних рецептів і прикмет.

Сучасна музейна реконструкція може допомогти зрозуміти окремі елементи обряду, але її не слід плутати з повністю незмінною «традицією предків». Будь-яка реконструкція є результатом наукового відбору, сценічної адаптації та роботи з фрагментарними джерелами.

Як відзначити Маковія сьогодні

Сучасне святкування не потребує буквального відтворення кожної описаної етнографами дії.

Можна:

відвідати богослужіння;

дотримуватися Успенського посту відповідно до стану здоров’я;

приготувати шулики або іншу родинну страву з маком;

скласти букет із місцевих рослин, не зриваючи рідкісних і охоронюваних видів;

допомогти впорядкувати громадське джерело чи територію біля храму;

записати спогади старших родичів;

підтримати пасічників і місцевих виробників;

згадати рідне село або місто й передати дітям родинну історію.

Важливо не перетворювати живу традицію на змагання за «правильний» букет або магічний набір дій. У різних регіонах України Маковія святкували по-різному, і саме ця різноманітність є ознакою справжньої культури.

Свято, у якому зустрічаються поле, вода і пам’ять

Маковія неможливо звести лише до меду, маку чи церковного календаря. Це свято сформувалося на перетині кількох світів. Церква нагадувала про Животворчий Хрест, мучеників Маккавеїв, віру і жертовність. Селянський календар позначав завершення жнив і початок Успенського посту. Родинний побут зберігав рецепти шуликів, букети трав і звичай приносити додому освячену воду.

На Луганщині до цього додавалося особливе пошанування криниці та громади, яка збиралася навколо неї. Поле давало хліб, вода підтримувала життя, а хрест об’єднував людей у спільній молитві.

Сьогодні, коли значна частина Луганської області окупована, ці прості речі набувають нового значення. Криниця, сільська церква, маковійський букет і родинна страва стають не тільки елементами фольклору, а доказами тривалості українського життя на сході.

Традиція живе не тому, що кожне покоління бездумно повторює старі обряди. Вона живе тоді, коли люди розуміють їхнє походження, відрізняють історичний факт від пізньої вигадки й знаходять у спадщині сенс для власного часу.