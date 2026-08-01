Балістичний удар по Києву: внаслідок атаки рф загинули дев’ять людей, понад 30 постраждали

російські воєнні злочинці завдали балістичних ударів по Києву вночі та рано зранку 1 серпня. В столиці сталися пожежі та руйнування в кількох районах. На цей час відомо, що в місті загалом загинули дев’ять людей, а ще 28 людей постраждали. Про це повідомила ДСНС в Києві у Facebook.
📢 «9 людей загинули у столиці внаслідок атаки ворога. 28 мешканців Києва постраждали, серед них четверо дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 17 поранених. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці», – повідомив мер Києва в соцмережі. – «Жахлива ніч для Києва. Ворог бив балістикою по столиці. Пошкодження й руйнування житлових будинків, нежитлових будівель, пожежі були в пʼяти районах міста», – додав Віталій Кличко.
Також мер підтвердив, що наразі відомо про 9 загиблих. Постраждали понад 30 людей. Зокрема, четверо дітей. 17 поранених перебувають у лікарнях. Їм медики надають усю необхідну допомогу.
На місцях продовжують працювати аварійно-рятувальні служби. Ліквідовують наслідки атаки. Також триває ліквідація наслідків на території Комунальної організації «Київмедспецтранс», куди було два влучання.
На щастя, постраждалих серед людей немає.
💥 За попередньою інформацією, частково зруйновані 4 будівлі підприємства, пошкоджені інші приміщення. 5 карет швидкої згоріли вщент, сильно пошкоджені 20 авто, які обслуговували заклади охорони здоров’я столиці.
🔹 Солом’янський та Дарницький райони
- У Солом’янському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння автомобілів на парковці. Там дві людини загинули, одна постраждала; пожежу ліквідували. За іншою адресою зафіксовано часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку та загоряння на першому та другому поверхах. Сім осіб постраждали, з них двоє дітей. Троє осіб госпіталізували. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів та ліквідували пожежу.
- У Дарницькому районі спалахнула пожежа, а також сталися руйнування в адмінбудівлі та на одній з локацій у нежитловій будівлі. За іншою адресою зафіксовано загоряння автомобілів, пошкоджені будинки. Сім осіб загинули, ще 14 – постраждали, з них двоє дітей. Рятувальники ліквідували пожежі. Крім того, на відкритій території в одному зі скверів виявлено вирву, а вздовж однієї вулиці на кількох осередках горить узбіччя.
🔹 Шевченківський, Дніпровський та Печерський райони
- У Шевченківському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі та загоряння автомобілів швидкої допомоги; пожежа ліквідована. На одній з адрес було виявлено одну постраждалу людину. Також сталася пожежа контейнерів на відкритій території кіностудії.
- У Дніпровському районі пошкоджений один з магазинів без виникнення пожежі.
- У Печерському районі пошкоджено чотири приватні житлові будинки та господарчі споруди.
Робота рятувальних служб
Також рятувальники повідомили: до 28 збільшилась кількість постраждалих, ще 9 осіб — загинуло.
Нагадаємо, сьогодні вночі росія атакувала столицю, внаслідок чого сталися пожежі та руйнування у декількох районах. Серед постраждалих четверо дітей. 105 осіб вдалося врятувати. Рятувальники та відповідні служби продовжують працювати на місцях обстрілу.
Також стало відомо, що 243 бої сталося на фронті минулої доби, чверть сталася на двох напрямках – Покровському та Костянтинівському, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 1 серпня.