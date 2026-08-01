Балістичний удар по Києву: внаслідок атаки рф загинули дев’ять людей, понад 30 постраждали

російські воєнні злочинці завдали балістичних ударів по Києву вночі та рано зранку 1 серпня. В столиці сталися пожежі та руйнування в кількох районах. На цей час відомо, що в місті загалом загинули дев’ять людей, а ще 28 людей постраждали. Про це повідомила ДСНС в Києві у Facebook.

📢 «9 людей загинули у столиці внаслідок атаки ворога. 28 мешканців Києва постраждали, серед них четверо дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 17 поранених. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці», – повідомив мер Києва в соцмережі. – «Жахлива ніч для Києва. Ворог бив балістикою по столиці. Пошкодження й руйнування житлових будинків, нежитлових будівель, пожежі були в пʼяти районах міста», – додав Віталій Кличко.

Також мер підтвердив, що наразі відомо про 9 загиблих. Постраждали понад 30 людей. Зокрема, четверо дітей. 17 поранених перебувають у лікарнях. Їм медики надають усю необхідну допомогу.

На місцях продовжують працювати аварійно-рятувальні служби. Ліквідовують наслідки атаки. Також триває ліквідація наслідків на території Комунальної організації «Київмедспецтранс», куди було два влучання.

На щастя, постраждалих серед людей немає.

💥 За попередньою інформацією, частково зруйновані 4 будівлі підприємства, пошкоджені інші приміщення. 5 карет швидкої згоріли вщент, сильно пошкоджені 20 авто, які обслуговували заклади охорони здоров’я столиці.

🔹 Солом’янський та Дарницький райони

У Солом’янському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння автомобілів на парковці. Там дві людини загинули, одна постраждала; пожежу ліквідували. За іншою адресою зафіксовано часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку та загоряння на першому та другому поверхах. Сім осіб постраждали, з них двоє дітей. Троє осіб госпіталізували. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів та ліквідували пожежу.

сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння автомобілів на парковці. Там дві людини загинули, одна постраждала; пожежу ліквідували. За іншою адресою зафіксовано часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку та загоряння на першому та другому поверхах. Сім осіб постраждали, з них двоє дітей. Троє осіб госпіталізували. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів та ліквідували пожежу. У Дарницькому районі спалахнула пожежа, а також сталися руйнування в адмінбудівлі та на одній з локацій у нежитловій будівлі. За іншою адресою зафіксовано загоряння автомобілів, пошкоджені будинки. Сім осіб загинули, ще 14 – постраждали, з них двоє дітей. Рятувальники ліквідували пожежі. Крім того, на відкритій території в одному зі скверів виявлено вирву, а вздовж однієї вулиці на кількох осередках горить узбіччя.

🔹 Шевченківський, Дніпровський та Печерський райони

У Шевченківському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі та загоряння автомобілів швидкої допомоги; пожежа ліквідована. На одній з адрес було виявлено одну постраждалу людину. Також сталася пожежа контейнерів на відкритій території кіностудії.

виникла пожежа в нежитловій будівлі та загоряння автомобілів швидкої допомоги; пожежа ліквідована. На одній з адрес було виявлено одну постраждалу людину. Також сталася пожежа контейнерів на відкритій території кіностудії. У Дніпровському районі пошкоджений один з магазинів без виникнення пожежі.

пошкоджений один з магазинів без виникнення пожежі. У Печерському районі пошкоджено чотири приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Робота рятувальних служб

Також рятувальники повідомили: до 28 збільшилась кількість постраждалих, ще 9 осіб — загинуло.

Нагадаємо, сьогодні вночі росія атакувала столицю, внаслідок чого сталися пожежі та руйнування у декількох районах. Серед постраждалих четверо дітей. 105 осіб вдалося врятувати. Рятувальники та відповідні служби продовжують працювати на місцях обстрілу.

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Також стало відомо, що 243 бої сталося на фронті минулої доби, чверть сталася на двох напрямках – Покровському та Костянтинівському, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 1 серпня.