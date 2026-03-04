Парламент Молдови підтримав вихід із ключових угод СНД

Парламентська комісія із зовнішньої політики Молдови 4 березня затвердила консультативні висновки щодо денонсації Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД), Протоколу до цієї угоди та Статуту СНД. Ініціатива виходу із цих документів належить Міністерству закордонних справ Молдови, яке пояснює її необхідність порушенням основоположних принципів та цінностей Співдружності. Про це у середу, 4 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

📢 У пояснювальній записці МЗС зазначено, що денонсація Угоди про створення СНД є «природним і неминучим кроком на шляху до досягнення мети вступу до Європейського Союзу».

Влада Молдови прогнозує, що після завершення денонсації угод державний бюджет щорічно економитиме близько 3,1 млн леїв (приблизно $185 тис.). Це внески, які раніше сплачувалися до бюджету СНД. Водночас двосторонні та багатосторонні відносини з державами-членами Співдружності продовжаться, і республіка залишиться учасником низки договорів СНД. Зокрема, у торговельно-економічній та соціальній сферах.

☝️ Як відомо, у лютому 2023 року міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ніку Попеску повідомив про початок процесу виходу Молдови з кількох десятків угод у рамках СНД. Від 2024 року Кишинів перестав сплачувати внески до Співдружності та інших організацій на її платформі.

Раніше, 20 січня 2025 року, віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Міхай Попшой повідомив, що Молдова розпочала денонсацію основних угод, які забезпечували її членство в СНД. Також про закріплення курс на євроінтеграцію та зміцнення національної автономії у зовнішньополітичній сфері.