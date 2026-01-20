Вівторок, 20 Січня, 2026
Кишинів запускає юридичний вихід із СНД

Денис Молотов
Фото: віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

Процес виходу Молдови зі СНД перейшов у практичну площину. Уряд країни розпочав денонсацію базових угод, які забезпечували членство республіки у Співдружності Незалежних Держав. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Міхай Попшой в ефірі програми La 360 de grade на Радіо Молдова.

За його словами, денонсація трьох фундаментальних угод уже перебуває на стадії урядового затвердження, після чого відповідні документи буде передано до парламенту.

📢 «Це означатиме, що Республіка Молдова офіційно більше не буде членом СНД. З денонсацією цих трьох фундаментальних угод Республіка Молдова офіційно більше не буде частиною СНД. Цей процес уже розпочався, ми нещодавно ухвалили це рішення, і процедура затвердження стартувала», — наголосив Попшой.

Він уточнив, що подання документів до парламенту планується на початку нової сесії. Очікується, що до середини лютого уряд завершить усі внутрішні процедури, після чого рішення мають ухвалити депутати.

📢 «До середини лютого ми, ймовірно, завершимо всі процеси в уряді, і тоді це рішення буде прийнято парламентом», — зазначив очільник МЗС.

☝️ Водночас Попшой підкреслив, що не всі угоди в межах СНД будуть скасовані. Домовленості, які мають практичну користь для громадян Молдови, продовжать діяти.

За даними міністра, загалом Молдова підписала 283 угоди в рамках СНД. З них 71 документ уже денонсовано, ще близько 60 перебувають у процесі скасування.

📌 Нагадаємо, про наміри виходу Молдови зі СНД офіційний Кишинів заявляв ще у 2023 році, поступово скорочуючи участь у структурах Співдружності та переглядаючи чинні домовленості.

📌 Також раніше Молдовський уряд на засіданні ухвалив рішення закрити Центр російської культури в Кишиневі, відомий як «русский дом», а також денонсувати двосторонню угоду з російською федерацією про створення та діяльність культурних центрів.

