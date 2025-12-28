Паніка в чоловіків на росії: жінки будуть народжувати від Дурова

Засновник Telegram Павло Дуров, відомий як колишній творець російської соціальної мережі VKontakte, оголосив про ініціативу, яка сколихнула світ: він готовий фінансувати процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) для жінок, які бажають використати його донорську сперму, та обіцяє рівну частку спадщини всім своїм біологічним дітям, підтвердженим ДНК-тестами. Про це пише The Wall Street Journal у статті від 22 грудня 2025 року.

За словами Дурова, його мотивація корениться в глобальній проблемі чоловічого безпліддя, яку він називає «кризою сперми». Мільярдер, чий статок оцінюється в понад 17 мільярдів доларів, уже має понад 100 дітей від донорства, здійсненого в різних клініках світу. Хоча Дуров припинив прямі донації, його зразки все ще зберігаються в московській клініці Altravita. Саме там, за повідомленнями ЗМІ, зросла кількість запитів від російських жінок після оголошення. Це призвело до формування черг у репродуктивних центрах на росії, де охочі проходять консультації та тести на сумісність.

Ініціатива Дурова не обмежується фінансуванням. Він також планує створити систему ДНК-тестування для підтвердження батьківства, аби всі його нащадки отримали рівну частку спадщини.

📢 «Це не про кількість, а про відповідальність», – зазначив Дуров у своєму Telegram-каналі, підкреслюючи, що програма відкрита для жінок до 37 років з будь-якої країни, але акцент робиться на глобальний вплив.

На росії це викликало неоднозначну реакцію: жінки активно обговорюють можливість у соцмережах, тоді як чоловіки висловлюють занепокоєння щодо «генетичного домінування» та масово звертаються до лабораторій для ДНК-тестів, аби перевірити власне батьківство в родинах.

Експерти з репродуктивної медицини зазначають, що така пропозиція порушує етичні питання.

📢 «Донорство – це не лише біологія, а й соціальні наслідки», – коментує фахівець з клініки Altravita, посилаючись на зростання запитів на 30% після заяви Дурова.

У глобальному контексті ініціатива мільярдера відповідає тенденціям боротьби з демографічною кризою, але критики попереджають про ризики комерціалізації генетики.

Пропозиція Дурова може стати прецедентом для інших мільярдерів, але на росії вона вже перетворилася на суспільний феномен, де черги в клініках і тести ДНК стали частиною повсякденних дискусій.

