Неділя, 28 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Паніка в чоловіків на росії: жінки будуть народжувати від Дурова

Денис Молотов
Паніка в чоловіків на росії: жінки будуть народжувати від Дурова
Фото: Засновник Telegram Павло Дуров.

Засновник Telegram Павло Дуров, відомий як колишній творець російської соціальної мережі VKontakte, оголосив про ініціативу, яка сколихнула світ: він готовий фінансувати процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) для жінок, які бажають використати його донорську сперму, та обіцяє рівну частку спадщини всім своїм біологічним дітям, підтвердженим ДНК-тестами. Про це пише The Wall Street Journal у статті від 22 грудня 2025 року.

За словами Дурова, його мотивація корениться в глобальній проблемі чоловічого безпліддя, яку він називає «кризою сперми». Мільярдер, чий статок оцінюється в понад 17 мільярдів доларів, уже має понад 100 дітей від донорства, здійсненого в різних клініках світу. Хоча Дуров припинив прямі донації, його зразки все ще зберігаються в московській клініці Altravita. Саме там, за повідомленнями ЗМІ, зросла кількість запитів від російських жінок після оголошення. Це призвело до формування черг у репродуктивних центрах на росії, де охочі проходять консультації та тести на сумісність.

Ініціатива Дурова не обмежується фінансуванням. Він також планує створити систему ДНК-тестування для підтвердження батьківства, аби всі його нащадки отримали рівну частку спадщини.

📢 «Це не про кількість, а про відповідальність», – зазначив Дуров у своєму Telegram-каналі, підкреслюючи, що програма відкрита для жінок до 37 років з будь-якої країни, але акцент робиться на глобальний вплив.

На росії це викликало неоднозначну реакцію: жінки активно обговорюють можливість у соцмережах, тоді як чоловіки висловлюють занепокоєння щодо «генетичного домінування» та масово звертаються до лабораторій для ДНК-тестів, аби перевірити власне батьківство в родинах.

Експерти з репродуктивної медицини зазначають, що така пропозиція порушує етичні питання.

📢 «Донорство – це не лише біологія, а й соціальні наслідки», – коментує фахівець з клініки Altravita, посилаючись на зростання запитів на 30% після заяви Дурова.

У глобальному контексті ініціатива мільярдера відповідає тенденціям боротьби з демографічною кризою, але критики попереджають про ризики комерціалізації генетики.

Пропозиція Дурова може стати прецедентом для інших мільярдерів, але на росії вона вже перетворилася на суспільний феномен, де черги в клініках і тести ДНК стали частиною повсякденних дискусій.

👉 Також повідомлялось, що в економіці росії дедалі чіткіше проявляються ознаки системної кризи, яка безпосередньо позначається на добробуті народонаселення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Італійська військова допомога Україні перевищила 3 млрд євро

ВАЖЛИВО

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії

ВАЖЛИВО

кремль буде змушений піти на компроміс щодо своїх вимог, які суперечать мирному плану – ISW

ПОДІЇ

Наслідки ракетної атаки на Умань: працюють екстрені служби

ВІЙНА
00:08:13

Різдвяне звернення Зеленського: Україна заслуговує на мир

ВАЖЛИВО

У ніч на Різдво рф знову вдарила по енергетиці — діють відключення

ВАЖЛИВО

Єврокомісія рішуче засудила санкції США проти європейських посадовців

ПОЛІТИКА

Україна отримала від ЄС близько €2,3 млрд бюджетної допомоги

ВАЖЛИВО

Лещенко повідомив що сталось із ним та Подоляком після Єрмака

ПОЛІТИКА

Білорусь отримала від рф нову партію винищувачів Су-30СМ2

ПОДІЇ

У Парижі на 92-му році життя померла Бріжіт Бардо

СУСПІЛЬСТВО

росія скоїла 870 злочинів проти журналістів та медіа в Україні – ІМІ

ПОДІЇ

Стармер не приєднався до розмови Зеленського з європейськими лідерами

ВАЖЛИВО

Пентагон після атаки на ІДІЛ: операції США триватимуть

ВАЖЛИВО

Україна отримає новітні системи ППО SAMP/T NG

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ