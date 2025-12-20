Субота, 20 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

На росії не платять зарплати – розвідка

Денис Молотов
На росії не платять зарплати – розвідка
Фото з відкритих джерел.

Наприкінці року в економіці росії дедалі чіткіше проявляються ознаки системної кризи, яка безпосередньо позначається на добробуті народонаселення. Про це в суботу, 20 грудня, повідомила Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України.

Як свідчать дані «роструда», станом на початок грудня кількість звернень громадян щодо порушень трудових прав перевищила 70 тисяч. Це у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найдинамічніше зростає число скарг, пов’язаних із затримками виплати заробітної плати: таких звернень уже понад 26 тисяч, що на 60% більше у річному вимірі. Крім того, майже на третину побільшало заяв про незаконні звільнення.

На росії не платять зарплати – розвідка 01
Фото з відкритих джерел.

Однією з ключових проблем року стала заборгованість із зарплат. Наприкінці жовтня загальний обсяг боргів досяг 2,2 млрд рублів, збільшившись лише за один місяць майже на 11%. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс утричі й став максимальним із серпня 2020 року.

Водночас офіційна статистика «росстату» демонструє формальне зростання економіки, однак його структура залишається вкрай однобокою. Основним джерелом приросту ВВП став військово-промисловий комплекс, який забезпечив близько двох третин загального зростання та працює у три зміни. У третьому кварталі з 0,6% зростання економіки 0,4 відсоткового пункту припало на сферу «державного управління та забезпечення безпеки». Частка ВПК у прирості нового ВВП майже втричі перевищила торішні показники.

На цьому тлі фінансовий стан бізнесу помітно погіршується. За підсумками дев’яти місяців 2025 року сукупні прибутки компаній скоротилися на 7,7%. Така динаміка підвищує ризики подальших затримок зарплат і запускає ланцюгову реакцію — зростання боргового навантаження населення, посилення тиску на банківську систему та загрозу глибшої економічної кризи. Станом на 1 грудня обсяг неоплачених розстрочок за новобудови сягнув 1,5 трлн рублів, що становить 17% від усіх укладених договорів.

Наслідки військової економіки

Загалом ситуація свідчить, що деклароване економічне зростання на росії дедалі більше тримається на військових витратах, тоді як соціально-економічні індикатори вказують на поглиблення системних проблем.

Раніше також повідомлялося, що війна проти України, яка, за західними оцінками, стала для росії найкривавішою з часів Другої світової, суттєво збагатила російський похоронний бізнес: лише п’ять найбільших компаній галузі у 2024 році збільшили виручку на 24%.

👉 Також нагадаємо, що на російській федерації планують запровадити заборону на вхідні міжнародні дзвінки з низки так званих «недружніх країн» без попередньої згоди абонента.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЄС відклав домовленість про кредит Україні за рахунок активів рф

ВАЖЛИВО

Ціни на нафту рекордно впали на тлі очікувань миру в Україні

ЕКОНОМІКА

Лукашенко погрожує російським «орєшніком» з Білорусі

ПОЛІТИКА

У Херсоні через обстріли рф пошкоджено систему централізованого водопостачання

ВІЙНА

Постачання нафти рф до Венесуели зриваються через нові обмеження США

ПОДІЇ

Топ-5 помилок фермерів при обслуговуванні імпортної техніки

СУСПІЛЬСТВО

Духовний радник Трампа: корупція в Україні ускладнює допомогу

СУСПІЛЬСТВО

У Гельсінкі відбудеться саміт країн східного флангу ЄС

ВАЖЛИВО

росіяни вдарили по Запоріжжю: знищено супермаркет, є постраждалі

ВІЙНА

У Польщі анонсували можливу зустріч із Зеленським

ВАЖЛИВО

Понад половина зі 151 бою на фронті припала на три напрямки: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Військові ТЦК побили поліціянта в Одесі

КРИМІНАЛ

Таїланд назвав умови для припинення вогню на кордоні з Камбоджею

ПОЛІТИКА

Одеські школи та дитсадки перевели на змішане навчання через безпекову ситуацію

ОСВІТА

Знищено підводний човен рф у Новоросійську

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ