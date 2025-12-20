Наприкінці року в економіці росії дедалі чіткіше проявляються ознаки системної кризи, яка безпосередньо позначається на добробуті народонаселення. Про це в суботу, 20 грудня, повідомила Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України.

Як свідчать дані «роструда», станом на початок грудня кількість звернень громадян щодо порушень трудових прав перевищила 70 тисяч. Це у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найдинамічніше зростає число скарг, пов’язаних із затримками виплати заробітної плати: таких звернень уже понад 26 тисяч, що на 60% більше у річному вимірі. Крім того, майже на третину побільшало заяв про незаконні звільнення.

Однією з ключових проблем року стала заборгованість із зарплат. Наприкінці жовтня загальний обсяг боргів досяг 2,2 млрд рублів, збільшившись лише за один місяць майже на 11%. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс утричі й став максимальним із серпня 2020 року.

Водночас офіційна статистика «росстату» демонструє формальне зростання економіки, однак його структура залишається вкрай однобокою. Основним джерелом приросту ВВП став військово-промисловий комплекс, який забезпечив близько двох третин загального зростання та працює у три зміни. У третьому кварталі з 0,6% зростання економіки 0,4 відсоткового пункту припало на сферу «державного управління та забезпечення безпеки». Частка ВПК у прирості нового ВВП майже втричі перевищила торішні показники.

На цьому тлі фінансовий стан бізнесу помітно погіршується. За підсумками дев’яти місяців 2025 року сукупні прибутки компаній скоротилися на 7,7%. Така динаміка підвищує ризики подальших затримок зарплат і запускає ланцюгову реакцію — зростання боргового навантаження населення, посилення тиску на банківську систему та загрозу глибшої економічної кризи. Станом на 1 грудня обсяг неоплачених розстрочок за новобудови сягнув 1,5 трлн рублів, що становить 17% від усіх укладених договорів.

Наслідки військової економіки

Загалом ситуація свідчить, що деклароване економічне зростання на росії дедалі більше тримається на військових витратах, тоді як соціально-економічні індикатори вказують на поглиблення системних проблем.

Раніше також повідомлялося, що війна проти України, яка, за західними оцінками, стала для росії найкривавішою з часів Другої світової, суттєво збагатила російський похоронний бізнес: лише п’ять найбільших компаній галузі у 2024 році збільшили виручку на 24%.

👉 Також нагадаємо, що на російській федерації планують запровадити заборону на вхідні міжнародні дзвінки з низки так званих «недружніх країн» без попередньої згоди абонента.