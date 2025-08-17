Неділя, 17 Серпня, 2025
Оприлюднено повний список вимог путіна для завершення війни: ЗМІ

Міжнародна інформаційна агенція Reuters опублікувала перелік ймовірних вимог путіна для завершення війни проти України. Повний список з’явився після зустрічі російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, що відбулася в п’ятницю, 15 серпня.

За даними журналістів, кремль не відмовився від своїх попередніх позицій і фактично підтвердив їх у розмові з американською стороною.

Озвучені умови виглядають наступним чином:
  • росія не готова погодитися на припинення вогню до укладення масштабної політичної угоди;
  • Українські війська мають залишити всю територію Донецької та Луганської областей;
  • рф готова заморозити лінії фронту на поточних позиціях у Херсонській і Запорізькій областях;
  • Київ може повернути під свій контроль частини Сумської та Харківської областей, які зараз окуповані;
  • Крим формально визнається російською територією;
  • Захід має скасувати принаймні частину санкцій проти москви;
  • Україна отримує заборону на вступ до НАТО;
  • Можливість міжнародних гарантій безпеки для Києва залишається предметом обговорень;
  • російська мова та російська православна церква повинні мати офіційні права в Україні.

Вимоги кремля охоплюють як військові, так і політичні питання. При цьому ключовим моментом залишається прагнення росії нав’язати Україні відмову від суверенного курсу на вступ до НАТО і водночас закріпити контроль над частиною українських територій.

☝️ Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський раніше підтримав ідею тристоронньої зустрічі Україна – США – росія. Очікується, що деталі майбутніх переговорів він обговорить з Дональдом Трампом під час візиту до Вашингтона, запланованого на понеділок, 18 серпня.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вже проаналізували результати саміту на Алясці. Експерти наголосили, що, попри активну увагу міжнародних ЗМІ, реальна позиція владіміра путіна залишилася незмінною. Його виступ після зустрічі підтвердив відсутність наміру відмовлятися від агресивної політики.

👉 Також раніше повідомлялось, що посол Європейського Союзу в Україні Катарина Матернова наголосила, що досягнення миру можливе лише тоді, коли міжнародна спільнота чинитиме безкомпромісний та тривалий тиск на державу-агресора.

Навіть на найвищому дипломатичному рівні москва зберігає свої ультимативні вимоги. Це може означати, що перспективи швидкого припинення війни залишаються мінімальними, адже Україна та її союзники навряд чи приймуть подібні умови ультимативної капітуляції.

