Неділя, 17 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Матернова: миру не буде без тиску на росію та гарантій для України

Денис Молотов
Денис Молотов
Матернова: миру не буде без тиску на росію та гарантій для України

Посол Європейського Союзу в Україні Катарина Матернова наголосила, що досягнення миру можливе лише тоді, коли міжнародна спільнота чинитиме безкомпромісний та тривалий тиск на державу-агресора. Вона підкреслила, що справедливий мир в Україні не може базуватися на односторонніх поступках і компромісах, які ставлять під сумнів незалежність чи територіальну цілісність держави.

У своєму дописі дипломатка окреслила червоні лінії Євросоюзу, які ґрунтуються на нормах міжнародного права та відображають чітку позицію об’єднаної Європи.

📢 «Повна повага до міжнародного права, включаючи незалежність, суверенітет та недоторканність кордонів України. Повне та безумовне припинення вогню – за суворого міжнародного моніторингу. Україна за столом переговорів – її голос має бути центральним у всіх обговореннях. Міцні гарантії безпеки – без обмежень щодо збройних сил України та без російського вето щодо її шляху до ЄС чи НАТО. Ніякої зміни кордонів силою – лише Україна вирішує питання власної території», – написала Матернова.

Вона наголосила, що світ не має права погоджуватися на умови, які можуть легітимізувати насильницьке захоплення територій. За словами посла, саме рішучий і системний тиск на кремль здатен створити умови для реального завершення війни.

📢 «ЄС твердо стоїть на боці України та підтримує її у політичному, військовому, фінансовому та гуманітарному плані. І залишатиметься поруч з Україною, доки не буде досягнуто справедливого миру. І після цього також», – підкреслила Матернова.

Дипломатка також зазначила, що лише спільними зусиллями Європейського Союзу та Сполучених Штатів можна досягти максимального ефекту. На її думку, потрібне посилення санкцій та економічного тиску на росію, щоб позбавити її ресурсів для продовження агресії.

Позиція ЄС залишається незмінною: Україна має право самостійно визначати свій зовнішньополітичний курс, а будь-які поступки кремлю суперечать принципам міжнародного права.

☝️ Також нагадаємо, раніше посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зробила публічну заяву. Вона наголосила, що прагнення миру з боку України незмінне. Але цей мир не може бути досягнутий шляхом поступок, які поставлять під загрозу безпеку та майбутнє держави.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У кремлі назвали час і делегацію для переговорів на Алясці

ПОЛІТИКА

Лідери ЄС назвали умови «справедливого і тривалого миру» для України

ВАЖЛИВО

Глава МЗС Угорщини обурений ударами по «дружбі»

ПОЛІТИКА

путін заявив про «щирі зусилля» США щодо припинення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Вперше атаковано НПЗ у російській Республіці Комі

ВІЙНА

В США знову заявили про можливий «обмін територіями» України

ПОЛІТИКА

Кремінська громада компенсує витрати на проїзд дітей до літніх таборів

ЛУГАНЩИНА

путін підготував для США два сценарії врегулювання війни в Україні — ЗМІ

ПОЛІТИКА

Україна може погодитися на компроміс щодо вже окупованих регіонів – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Запроваджено санкції проти виробників російських дронів з ШІ та постачальників відповідних компонентів

ПОДІЇ

Очільник Луганщини і міністр охорони здоров’я обговорили проблеми медицини та розвиток релокованих лікарень

ЛУГАНЩИНА

Україна та росія здійснили 67-й обмін полоненими

ВАЖЛИВО

росія втричі наростила удари по рятувальникам: липень став рекордним місяцем за атаками

ПОДІЇ

Ворог захопив Попів Яр на Добропільському напрямку, Івано-Дарʼївку на Сіверському – ОСУВ “Дніпро”

ПОДІЇ

Малюк: Кримський міст перетворився на аварійну конструкцію після ударів СБУ

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"