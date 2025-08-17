Матернова: миру не буде без тиску на росію та гарантій для України

Посол Європейського Союзу в Україні Катарина Матернова наголосила, що досягнення миру можливе лише тоді, коли міжнародна спільнота чинитиме безкомпромісний та тривалий тиск на державу-агресора. Вона підкреслила, що справедливий мир в Україні не може базуватися на односторонніх поступках і компромісах, які ставлять під сумнів незалежність чи територіальну цілісність держави.

У своєму дописі дипломатка окреслила червоні лінії Євросоюзу, які ґрунтуються на нормах міжнародного права та відображають чітку позицію об’єднаної Європи.

📢 «Повна повага до міжнародного права, включаючи незалежність, суверенітет та недоторканність кордонів України. Повне та безумовне припинення вогню – за суворого міжнародного моніторингу. Україна за столом переговорів – її голос має бути центральним у всіх обговореннях. Міцні гарантії безпеки – без обмежень щодо збройних сил України та без російського вето щодо її шляху до ЄС чи НАТО. Ніякої зміни кордонів силою – лише Україна вирішує питання власної території», – написала Матернова.

Вона наголосила, що світ не має права погоджуватися на умови, які можуть легітимізувати насильницьке захоплення територій. За словами посла, саме рішучий і системний тиск на кремль здатен створити умови для реального завершення війни.

📢 «ЄС твердо стоїть на боці України та підтримує її у політичному, військовому, фінансовому та гуманітарному плані. І залишатиметься поруч з Україною, доки не буде досягнуто справедливого миру. І після цього також», – підкреслила Матернова.

Дипломатка також зазначила, що лише спільними зусиллями Європейського Союзу та Сполучених Штатів можна досягти максимального ефекту. На її думку, потрібне посилення санкцій та економічного тиску на росію, щоб позбавити її ресурсів для продовження агресії.

Позиція ЄС залишається незмінною: Україна має право самостійно визначати свій зовнішньополітичний курс, а будь-які поступки кремлю суперечать принципам міжнародного права.

☝️ Також нагадаємо, раніше посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зробила публічну заяву. Вона наголосила, що прагнення миру з боку України незмінне. Але цей мир не може бути досягнутий шляхом поступок, які поставлять під загрозу безпеку та майбутнє держави.