У МЗС України відповіли на нові повітряні погрози кремля

Українське зовнішньополітичне відомство (МЗС України) виступило з офіційною заявою у відповідь на чергову агресивну риторику кремля та спроби залякування міжнародних партнерів. Загальний рівень безпекових загроз з боку російської федерації для Києва та інших українських міст наразі залишається абсолютно таким же, як і у попередні місяці чи роки повномасштабної війни. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України в понеділок, 25 травня 2026 року.

Дипломати закликали суспільство та іноземних представників не піддаватися на маніпуляції загарбників. Нові російські заяви є нічим іншим, як безсоромним психологічним тиском та відкритим наміром вчинити масштабний шантаж іноземного дипкорпусу.

У міністерстві наголосили, що своїми публічними ультиматумами москва фактично на міжнародному рівні зізнається у скоєнні злочинів. Керівництво рф прямо підтверджує, що його регулярні ракетні обстріли спрямовані зокрема і на залякування іноземних дипломатів.

Юридичні наслідки заяв рф та захист закордонних місій

Українські дипломати впевнені, що такі відверті зізнання агресора стануть надзвичайно цінним доказом у майбутніх міжнародно-правових процесах та трибуналах проти рф. Паралельно із цим відомство висловило повну готовність всіляко сприяти реальному посиленню безпеки представників іноземних дипломатичних місій. Мова йде про амбасади тих держав, які кремль напередодні спробував попередити про нібито неминуче посилення повітряних атак на Київ.

Офіційна позиція пресслужби відомства чітко регламентує порядок надання додаткової допомоги закордонним партнерам:

📢 «Задля протидії російському залякуванню, МЗС України готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом».

Українська сторона оперативно опрацьовуватиме кожне подібне звернення спільно з підрозділами Управління державної охорони та Національної поліції. Це дозволить гарантувати повну недоторканність дипломатичного персоналу.

Заклик до консолідації та наслідки попереднього удару по Києву

У міністерстві окремо нагадали міжнародним союзникам України, що найкращою та найбільш дієвою відповіддю на будь-які залякування з боку рф є суттєве посилення санкційного тиску на агресора.

Замість паніки партнери мають продемонструвати подальшу активну фінансову та технічну підтримку Києва. Насамперед мова йде про невідкладне зміцнення спроможностей української протиповітряної оборони сучасними зенітно-ракетними комплексами західного зразка. москва мусить бачити перед собою виключно консолідовані та чіткі сигнали від світової спільноти, якими є залізна єдність, сила та принциповість.

Нагадаємо, що ці політичні дискусії розгортаються на тлі ліквідації наслідків комбінованої атаки, яку росія здійснила у ніч проти 24 травня. Тоді окупанти масовано вдарили по Києву крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

Падіння уламків зафіксували в усіх без винятку районах столиці. Під удар потрапили культурні та державні установи, включно з будівлями самого МЗС, опери, музеїв та старовинних монастирів. Загалом у місті отримали пошкодження близько 300 важливих обʼєктів інфраструктури, серед яких майже 150 — це житлові будинки киян. Кількість постраждалих і поранених громадян внаслідок тієї масованої повітряної атаки наразі офіційно зросла до 100 осіб. Правоохоронці продовжують ретельну фіксацію руйнувань.