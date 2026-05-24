Політична криза в Республіці Сербія перейшла у фазу відкритого вуличного протистояння між опозиційними силами та діючою владою. У центрі Белграда в суботу, 23 травня 2026 року, відбулися масштабні зіткнення між підрозділами поліції особливого призначення та численними демонстрантами. Учасники масової акції висунули безкомпромісні вимоги щодо негайної відставки чинного президента Александара Вучича та призначення позачергових загальнонаціональних виборів. Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Епіцентром подій стала площа Славія, яка є одним із ключових транспортно-логістичних вузлів сербської столиці. Евакуйовані в єдиний загін силовики у повному бойовому спецспорядженні завчасно заблокували всі підступи до будівлі міської мерії.

Хронологія протистояння та застосування спецзасобів

Перші локальні сутички спалахнули поблизу адміністрації президента та прилеглого парку, де з березня минулого року традиційно дислокуються прихильники чинного політичного режиму. Значна частина демонстрантів, серед яких домінувала студентська молодь, тримала в руках транспаранти з гаслами «Ваші руки в крові» та «Студенти перемагають».

Згодом ситуація загострилася, і вуличні акції переросли у силову конфронтацію:

для розгону багатотисячного натовпу правоохоронці почали масовано застосовувати спеціальні засоби, зокрема сльозогінний газ та світлошумові гранати;

мітингувальники чинили активний опір на прилеглих вулицях, блокуючи рух транспорту та споруджуючи барикади;

для стримування наступних хвиль силовиків протестувальники вдалися до підпалу сміттєвих баків та інших підручних засобів.

Внаслідок жорсткого протистояння зафіксовані травмовані та затримані громадяни з обох боків барикад. Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич офіційно підтвердив затримання 23 активних учасників заворушень. Також він повідомив про поранення кількох співробітників поліції.

Розбіжності в оцінках кількості демонстрантів

Офіційні державні структури та незалежні спостерігачі дають суттєво різні оцінки щодо загальної кількості громадян, які підтримали суботній мітинг у Белграді.

Статистичні дані щодо кількості учасників акції розподілилися так:

Незалежні аналітики оцінили чисельність маніфестантів значно вище, заявивши про досягнення позначки у 100 тисяч учасників.

Дані про випробування акустичного озброєння

Паралельно з цим навколо сербських силових відомств розгортається серйозний міжнародний скандал. Журналісти-розслідувачі оприлюднили службові урядові документи, які свідчать про таємну співпрацю між сербською розвідкою та Федеральною службою безпеки (ФСБ) російської федерації.

Згідно з опублікованими даними, спецслужби проводили спільні секретні випробування потужних звукових гармат на тваринах, зокрема на собаках. Матеріали розслідування вказують на те, що адміністрація Александара Вучича намагалася ретельно приховати факти розробки та підготовки цієї нелетальної акустичної зброї для її подальшого використання проти учасників мирних демонстрацій у Белграді. Опозиційні лідери вже зажадали створення міжнародної комісії для розслідування цих фактів. Наразі ситуація в місті залишається напруженою, підрозділи бронетехніки та поліції продовжують патрулювати урядовий квартал.

