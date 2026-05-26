На росії суттєво зросла видача мобілізаційних приписів чоловікам – ЗМІ

Військове керівництво російської федерації продовжує активно модернізувати інструменти призовного обліку для формування нових резервів без оголошення офіційних хвиль призову. Громадянам росії на початку 2026 року почали значно частіше вручати специфічні документи під час планових або примусових візитів до органів військового управління (військкоматів).

Чоловіки отримують ці мобілізаційні розпорядження у військкоматах, куди їх зазвичай викликають під стандартним приводом звичайної верифікації даних або через роботу системи електронних повісток. Про це свідчить детальний аналіз динаміки пошукових запитів у системах Google та Яндекс, а також верифікована інформація від незалежних правозахисників та юристів. Про це повідомляє незалежне видання The Moscow Times.

Аналітика пошукових запитів та реакція російського суспільства

Різкий сплеск інтересу до цієї тематики зафіксували цифрові алгоритми моніторингу мережевої активності. Значне зростання кількості запитів за ключовими словами щодо мобілізаційних приписів Google почав відмічати з кінця березня поточного року. Свого максимального піка цей показник досяг уже на початку квітня. Специфічні запити про вклеювання червоних бланків та терміни їхньої дії миттєво здобули офіційний статус надпопулярних на платформі Google Trends.

Аналогічну тривожну тенденцію серед населення зафіксувала й аналітична система Яндекс Wordstat. Інтерес громадян рф до цієї теми почав поступово зростати ще з осені 2025 року. Проте вже на початку весни цифрові системи виявили майже чотирикратний стрибок подібної активності. Зокрема, у квітні користувачі здійснили близько 40 тисяч тематичних пошукових сесій проти менше ніж 10 тисяч аналогічних запитів у січні. Подібний аномальний інтерес чітко вказує на масштабний характер дій з боку органів військового комісаріату.

Практика вилучення документів та залучення іноземних найманців

Юристи нагадують, що подібний мобілізаційний припис видається виключно на основі чинного рішення муніципальної призовної комісії. Цей документ фактично зобов’язує громадянина негайно з’явитися на збірний пункт у разі оголошення особливого стану без додаткового отримання повісток.

Незалежний правозахисний проєкт «Ідіть лісом» ще у лютому задокументував випадки масового вилучення військових квитків у співробітників однієї з великих комерційних компаній. Керівництво фірми забирало документи з подальшою видачею повісток та примусовим вклеюванням згаданих розпоряджень.

Географія цих прихованих заходів охоплює велику кількість регіонів країни. У березні в Алтайському краї адміністрація села Новороманове відкрито вивісила публічні списки чоловіків. Місцева влада зобов’язала всіх осіб із військовими квитками негайно з’явитися для отримання приписів.

Про аналогічні факти вклеювання документів масово повідомляли призовники з Новосибірська та Челябінської області.

Також в республіці Татарстан на росії поширюється практика надсилання запитів до великих підприємств з чітким списком значної кількості чоловіків, яким у вказаний короткий термін необхідно прибути до місцевого військкомату, нібито, для уточнення якихось даних, але ж по факту для отримання мобілізаційного розпорядження з приписом до військових частин рф та приблизним планом швидкої обов’язкової мобілізації.

Наразі ці мобілізаційні розпорядження у військкоматах стають головним інструментом формування прихованого оперативного резерву армії окупантів.

Паралельно з мобілізацією власного населення кремль продовжує активно залучати до бойових дій іноземних громадян із бідних регіонів світу. Станом на травень 2026 року у складі окупаційних військ проти України воюють щонайменше 2965 громадян із 36 африканських країн.

Загалом протягом поточного року москва планує завербувати за контрактами ще близько 18,5 тисячі іноземців. Це дозволяє дещо знизити рівень соціальної напруги всередині російського суспільства.

Правоохоронні органи України продовжують збір матеріалів про ці мобілізаційні процеси для міжнародних кримінальних трибуналів.

