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Стефанішина бажає звільнитись з посади посла в США – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Стефанішина бажає звільнитись з посади посла в США - ЗМІ
Фото з відкритих джерел / Надзвичайний та повноважкний посол України в США Ольга Стефанішина

Вихідні дні 12–13 липня 2026 року ознаменувалися серією гучних політичних рішень, що кардинально змінюють склад вищого державного керівництва України. В межах анонсованого шостим президентом України В.О. Зеленським «повного оновлення» Кабінету міністрів, країна готується до масштабних кадрових змін. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на обізнане джерело в неділю, 12 липня.

Процес оновлення зачепив як виконавчу владу, так і дипломатичне представництво України в Сполучених Штатах Америки.

Ротації у дипломатичному представництві

Однією з ключових подій стала інформація про майбутню зміну на посаді Надзвичайного та повноважного посла України в США. Ольга Стефанішина, яка обіймала цю посаду з серпня 2025 року, висловила намір завершити дипломатичну службу.

За даними обізнаних джерел, Стефанішина звернулася з відповідним проханням ще минулого тижня, посилаючись на особисті обставини. Важливо зазначити, що, попри відставку, президент В.О. Зеленський залишається задоволеним результатами її роботи на цій стратегічно важливій ділянці.

За повідомленнями народних депутатів, звільнену посаду посла може обійняти чинна очільниця уряду Юлія Свириденко. У політичних колах такий перехід називають посиленням дипломатичного вектора.

Кадрові зміни в уряді: пошук нового прем’єра

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко офіційно оголосила про свою відставку в неділю, 12 липня. Своє рішення вона пояснила необхідністю впровадження нових підходів для посилення роботи уряду та оптимізації відносин із міжнародними партнерами.

Попри звільнення з посади, Свириденко наголосила на своїй готовності продовжувати роботу в команді глави держави та виконувати завдання, спрямовані на захист національних інтересів.

Наразі триває процес консультацій щодо кандидатури нового глави уряду. Остаточного рішення ще не ухвалено, проте, за даними авторитетних медіа, до короткого списку претендентів увійшли:

  • Сергій Корецький — голова правління НАК «Нафтогаз України» та директор компанії «Укрнафта»;
  • Денис Шмигаль — чинний міністр енергетики України;
  • Михайло Федоров — міністр оборони України;
  • Ігор Терехов — міський голова Харкова.

Шостий президент України В.О. Зеленський вже провів низку зустрічей із цими кандидатами для обговорення їхнього бачення подальшого розвитку держави. Очікується, що найближчими днями фракція «Слуга народу» розгляне кадрові питання, після чого відбудуться офіційні призначення. Новий склад Кабінету міністрів буде сформований після обрання нового прем’єр-міністра.

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