Нафтогаз виграв суд проти Газпрому на $1,4 млрд

Денис Молотов
Нафтогаз виграв суд проти Газпрому на ,4 млрд
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Федеральний Верховний суд Швейцарії.

Суд між Нафтогазом та російським Газпромом завершився остаточною перемогою української компанії. Найвища судова інстанція Швейцарії підтвердила рішення міжнародного арбітражу про виплату російською стороною понад 1,4 млрд доларів. Про це 13 березня повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».

У компанії зазначили, що Федеральний Верховний суд Швейцарії відхилив заяву російського газового монополіста про скасування арбітражного рішення.

📢 «Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив заяву російського Газпрому про скасування арбітражного рішення від 16 червня 2025 року, за яким росіяни повинні сплатити Нафтогазу понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування природного газу плюс відсотки», – йдеться у повідомленні.

Крім того, суд постановив, що Газпром має компенсувати судові витрати. Компанію росіян зобов’язали сплатити 200 тисяч швейцарських франків судового збору, а також 250 тисяч франків витрат Нафтогазу, понесених під час розгляду справи у Верховному суді.

Голова правління Нафтогазу Сергій Корецький наголосив, що рішення суду є остаточним.

📢 «Таким чином, найвища судова інстанція Швейцарії підтвердила чинність арбітражного рішення та остаточно відхилила аргументи російської сторони. Нафтогаз і надалі працюватиме над примусовим виконанням цього рішення та продовжує низку інших процесів проти країни-агресора», – прокоментував він.

У компанії нагадали, що до 1 січня 2025 року Нафтогаз був зобов’язаний забезпечувати організацію транзиту російського природного газу територією України відповідно до укладених домовленостей.

Після початку повномасштабного вторгнення росії транзит через одну з точок входу – Сохранівка – було припинено. Натомість транспортування газу продовжували здійснювати через іншу точку входу – Суджа.

Попри це «Газпром» відмовився сплачувати повну вартість послуг з організації транспортування, що стало порушенням контрактних зобов’язань.

У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітражний процес проти російської компанії. Предметом спору стала заборгованість за послуги з транспортування природного газу територією України, яку «Газпром» не оплатив у повному обсязі та в установлені строки.

☝️ У червні 2025 року Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії ухвалив рішення на користь української сторони, зобов’язавши російського монополіста виплатити 1,37 млрд доларів.

📌 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Молдови закликав розробити зміни для націоналізації активів компанії “Молдовагаз”, контрольний пакет якої належить “Газпрому”.

