Махінації з реєстрами: викрили керівників районних ТЦК на Тернопільщині

Правоохоронці викрили трьох керівників районних ТЦК у Тернопільській області на фальсифікації показників мобілізації. Про це офіційно повідомила Служба безпеки України (СБУ) у четвер, 11 червня.

Посадовці територіальних центрів комплектування організували схему для штучного покращення звітності. Військові комісари створювали ілюзію ефективного виконання поставлених оборонних завдань.

📢 «Посадовці вносили недостовірні дані до електронного реєстру мобілізованих і тим самим штучно завищували їх кількість у звітних матеріалах. Для цього фігуранти повторно реєстрували дані раніше призваних громадян і подавали їх як нове поповнення лав Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що за результатами таких махінацій посадовці ТЦК створювали видимість виконання мобілізаційних планів замість реального призову військовозобов’язаних.

📢 «Задокументовано, що тільки на одному з етапів вчинення злочину зловмисники фальсифікували дані на понад 70 призовників», – зазначили в СБУ.

Статистика за районами та загроза ув’язнення

Наразі всіх фігурантів кримінального провадження офіційно відсторонили від виконання службових обов’язків. Їм повідомили про підозру за статтею про несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах (чч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

У Національній поліції України детально уточнили географію правопорушень. Посадовці покращували мобілізаційні показники у кількох регіональних підрозділах.

За офіційними даними правоохоронців, фіктивні цифри розподілилися так:

у Тернопільському районному ТЦК виявлено 30 фіктивно призваних осіб;

у Чортківському районному ТЦК зафіксували 56 таких випадків;

у Кременецькому районному ТЦК сфальсифікували дані щодо 43 осіб.

📢 «Однак, за наявною оперативною інформацією кількість “призваних” осіб близько 800», – офіційно заявили правоохоронці.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП оперативно підтвердили інформацію щодо повідомлення про підозру трьом керівникам територіальних підрозділів. Командування також запевнило громадськість, що забезпечує повне та всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні.

Подібні випадки фальсифікації у ЗСУ

Варто додати, що це не перший випадок викриття подібних зловживань у сфері призову. Нагадаємо, раніше на Закарпатті мобілізували сотні “мертвих душ”. Серед таких “мобілізованих” виявили громадян, які вже проходили реальну службу у ЗСУ, і навіть померлих осіб.

Раніше також повідомлялося, що офіцери ЗСУ заробили мільйони на “мертвих душах”. Тоді учасники кримінальної схеми оформили 60 фіктивних призовів на військову службу для отримання грошового забезпечення.

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👉 Також нагадаємо, що Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Суд визнав необґрунтованими активи, які набув колишній начальник Кременчуцького РТЦК та СП.