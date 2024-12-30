Молдова готується до націоналізації активів Газпрому

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан на засіданні уряду закликав розробити законодавчі зміни для націоналізації активів компанії Молдовагаз, контрольний пакет якої належить російському Газпрому. Про це повідомили місцеві ЗМІ у понеділок, 30 грудня.

Очільник уряду висловив обурення діями Газпрому, який оголосив про припинення з 1 січня 2025 року постачання газу до придністровського регіону.

📢 «Це рішення прийнято всупереч чинному договору між Молдовагазом і Газпромом, під приводом історичного боргу в понад 700 млн доларів. Міжнародний аудит показав, що ніякого боргу не існує. Можливо, ці гроші і були витрачені на подорожі та яхти, але неприпустимо перекладати цей обов’язок на плечі громадян Молдови. Ми впораємося з цією ситуацією, як справлялися і раніше з енергетичним шантажем росії», – наголосив Речан.

Прем’єр доручив міністру юстиції Вероніці Михайлов-Морару розробити поправки до національного законодавства, які дозволять провести націоналізацію стратегічних об’єктів.

📢 «Пані Михайлов-Морару, прошу підготувати необхідні зміни до законодавства, щоб можна було здійснити націоналізацію. Ми повинні діяти у стратегічних галузях. До речі, ці об’єкти (Молдовагаз – ред.) також були у нас насильно відібрані колись. І ми повинні повернути їх у власність держави», – заявив прем’єр-міністр.

Газпром у суботу оголосив, що припинить постачання газу до Молдови, посилаючись на невиконання платіжних зобов’язань. У відповідь молдовська сторона пригрозила арбітражем.

Раніше стало відомо, що в Молдові оголосили надзвичайний стан на 60 днів, що має дозволити уряду швидко реагувати на енергетичні виклики. Крім того, в країні вже обмежили споживання електроенергії, особливо в години пікового навантаження.