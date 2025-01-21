Вівторок, 21 Січня, 2025
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Надання військової допомоги Україні від США продовжиться

Денис Молотов
Денис Молотов
Надання військової допомоги Україні від США продовжиться

Президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення міжнародної допомоги іноземним країнам терміном на 90 днів, але ця постанова не стосується військової підтримки України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО, у вівторок, 21 січня.

📢 «Підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні. Це все про інші речі», — наголосив Коваленко.

Паралельно народний депутат Ярослав Железняк також прокоментував ситуацію у Telegram, зазначивши, що поширюється багато дезінформації про «заморожування зовнішньої допомоги США».

📢 «Коротко: нас це не стосується. Допомогу Конгресу ми вибрали (там тільки частина від президента залишається, але це не має відношення до указу). Нову допомогу не проголосував Конгрес. Все. Не розводьте зраду там, де її немає», — підкреслив він.

Як уточнює Associated Press, підписаний указ стосується фінансування програм міжнародного розвитку, які охоплюють діяльність структур ООН, миротворчі ініціативи, підтримку біженців та захист прав людини. Водночас військова допомога Україні надається за програмами PDA, USAI та FMF, на які ця постанова не поширюється.

☝️ Нагадаємо, що Дональд Трамп одразу після інавгурації підписав указ, який тимчасово зупиняє виконання всіх програм зовнішньої допомоги США. Це рішення прийнято для аналізу їх відповідності національним інтересам Сполучених Штатів.

📌 Також раніше зазначалось, що президент США Дональд Трамп підписав укази, якими офіційно змінив назви Мексиканської затоки та найвищої гори Північної Америки — Деналі.

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