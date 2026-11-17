Британський уряд оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 240 млн фунтів стерлінгів – понад 300 млн доларів. Він має допомогти захистити українські міста та інфраструктуру від російських повітряних атак узимку. Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду Великої Британії, оприлюдненому 17 листопада.

До пакета увійдуть понад тисяча додаткових ракет для ППО малої дальності, пускові установки та понад дюжина радарів протиповітряної оборони.

Ракети постачатиме підприємство Thales у Белфасті. Радари закуповують у Великій Британії та інших європейських країнах. Вони допоможуть українським військовим своєчасно виявляти повітряні загрози.

За оцінкою британського оборонного відомства, системи, які передають Україні, вже продемонстрували ефективність проти реактивних безпілотників типу «Shahed», що росія використовує для ударів по містах та інфраструктурі.

Коли почнуться поставки та як фінансується допомога

Надходження нового озброєння до Збройних сил України заплановане із середини грудня 2026 року. Ці поставки доповнять 400 зенітних ракет, які Велика Британія вже передала Україні напередодні зими.

У Лондоні наголошують, що пакет сформували у відповідь на прямі запити українського керівництва. Його вартість входить до 500 млн фунтів зимової підтримки, передбачених британським бюджетом. Цю допомогу оголосили додатково до ширших зобов’язань Великої Британії щодо України на 10 млрд фунтів.

Міністр оборони Вес Стрітінг представив новий пакет під час засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Він співголовував на зустрічі разом із німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

📢 «В Україні путін використовує зиму як зброю. Саме тому ми повинні продовжувати перетворювати нашу непохитну відданість Україні на можливості, які допоможуть захиститися від варварських російських атак», – заявив Стрітінг.

За його словами, бюджетне фінансування має забезпечити конкретні оборонні спроможності для України. Міністр також наголосив на необхідності залучати союзників до подальшого посилення українського захисту.

Решту заходів зимової підтримки британський прем’єр-міністр має представити на зустрічі «Коаліції охочих» у четвер, 19 листопада.

Раніше з посиланням на Bloomberg повідомлялось, що Велика Британія надсилає Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow. За інформацією агентства, вони мають допомогти протидіяти російським військовим операціям, спрямованим проти цивільної інфраструктури. Кількість цих ракет публічно не розкривали.