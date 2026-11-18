За підсумками 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України 15 держав оголосили про подальшу військову підтримку. Основний акцент партнери зробили на посиленні протиповітряної оборони, постачанні авіації та боєприпасів, закупівлі українських безпілотників і розвитку спільного виробництва. Зустріч відбулася 17 листопада у Брюсселі, а перелік домовленостей Міністерство оборони України оприлюднило 18 листопада.

Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що найважливішим завданням цієї зими залишається захист українського неба від російських атак. Саме тому значна частина оголошеної допомоги стосується систем ППО, ракет, радарів і дронів-перехоплювачів.

Партнери також заявили про нові внески до PURL – механізму, через який союзники фінансують постачання американського озброєння для України за координації НАТО.

Оприлюднений перелік охоплює як нові пакети, так і підтвердження раніше оголошеної допомоги та зобов’язання на 2027 рік.

Що передбачає підтримка від кожної країни

Данія. Підтвердила пакет, до якого входять 200 млн євро на критично важливі засоби ППО . Також оголосила про новий оборонний пакет вартістю 645 млн євро . Фінансування призначене для закупівлі ударних безпілотників, зокрема українського виробництва, дронів-перехоплювачів, боєприпасів для F-16 та підтримки PURL. Крім того, Данія повторно спрямовує на допомогу Україні кошти, отримані як відшкодування від Європейського фонду миру.

Підтвердила пакет, до якого входять . Також оголосила про новий оборонний пакет вартістю . Фінансування призначене для закупівлі ударних безпілотників, зокрема українського виробництва, дронів-перехоплювачів, боєприпасів для F-16 та підтримки PURL. Крім того, Данія повторно спрямовує на допомогу Україні кошти, отримані як відшкодування від Європейського фонду миру. Велика Британія. Виділяє 240 млн фунтів стерлінгів на протиповітряну оборону , зокрема ракети LMM, засоби перехоплення та радари. За уточненням британського уряду, пакет включає понад тисячу ракет малої дальності, пускові установки та понад дванадцять радарів. Постачання мають розпочатися із середини грудня.

Виділяє , зокрема ракети LMM, засоби перехоплення та радари. За уточненням британського уряду, пакет включає понад тисячу ракет малої дальності, пускові установки та понад дванадцять радарів. Постачання мають розпочатися із середини грудня. Нідерланди. Підтвердили зимовий пакет допомоги на 500 млн євро . Також передбачені новий внесок до PURL у 2026 році та фінансування ініціативи «Лінія дронів».

Підтвердили зимовий пакет допомоги на . Також передбачені новий внесок до PURL у 2026 році та фінансування ініціативи «Лінія дронів». Німеччина. Підтвердила раніше оголошений пакет на 1 млрд євро , зосереджений насамперед на ППО. Він охоплює системи IRIS-T, радари, дрони-перехоплювачі, 20-мм боєприпаси для F-16 та роботу над інтеграцією ракет IRIS-T у комплекси NASAMS. Окремо Берлін оголосив про 300 млн доларів для PURL . Передбачені також далекобійні снаряди, засоби радіоелектронної боротьби, морські дрони, 70-мм ракети й закупівля безпілотників спільного виробництва для ударів на середню та велику дальність. Відшкодування з Європейського фонду миру Німеччина також спрямовує на подальшу підтримку України.

Підтвердила раніше оголошений пакет на , зосереджений насамперед на ППО. Він охоплює системи IRIS-T, радари, дрони-перехоплювачі, 20-мм боєприпаси для F-16 та роботу над інтеграцією ракет IRIS-T у комплекси NASAMS. Окремо Берлін оголосив про . Передбачені також далекобійні снаряди, засоби радіоелектронної боротьби, морські дрони, 70-мм ракети й закупівля безпілотників спільного виробництва для ударів на середню та велику дальність. Відшкодування з Європейського фонду миру Німеччина також спрямовує на подальшу підтримку України. Норвегія. Загальний пакет становить близько 800 млн доларів . Серед його складових – 150 млн доларів на ППО , включно з переносними зенітними ракетними комплексами, 300 млн доларів на PURL та ще 300 млн доларів на українські дрони для Сил оборони. До 11 млн євро передбачено на засоби протидії реактивним «шахедам».

Загальний пакет становить близько . Серед його складових – , включно з переносними зенітними ракетними комплексами, та ще для Сил оборони. До передбачено на засоби протидії реактивним «шахедам». Канада. Спрямує до 45 млн канадських доларів на ракети AIM-7, Р-73 та Р-27 через Чеську ініціативу. Разом із раніше оголошеними 75 млн канадських доларів на артилерійські боєприпаси збільшеної дальності внесок країни до цієї ініціативи у 2026 році становить 120 млн канадських доларів . Також Україна отримає оптичні системи для програми FrankenSAM, 20-мм авіаційні боєприпаси, зимове спорядження та харчування. Уряд Канади уточнив, що йдеться, зокрема, про передачу до 1,6 млн 20-мм боєприпасів .

Спрямує до на ракети AIM-7, Р-73 та Р-27 через Чеську ініціативу. Разом із раніше оголошеними на артилерійські боєприпаси збільшеної дальності внесок країни до цієї ініціативи у 2026 році становить . Також Україна отримає оптичні системи для програми FrankenSAM, 20-мм авіаційні боєприпаси, зимове спорядження та харчування. Уряд Канади уточнив, що йдеться, зокрема, про передачу до . Бельгія. За даними Міноборони України, до кінця 2026 року передбачена передача 10 винищувачів F-16 . Загальна підтримка цього року становить 1,1 млрд євро , включно зі 100 млн євро на PURL . На військові потреби України у 2027 році Бельгія планує спрямувати ще 1 млрд євро . Серед запланованих поставок – ракети ППО, 70-мм боєприпаси та 20-мм боєприпаси для F-16.

За даними Міноборони України, до кінця 2026 року передбачена передача . Загальна підтримка цього року становить , включно зі . На військові потреби України у 2027 році Бельгія планує спрямувати ще . Серед запланованих поставок – ракети ППО, 70-мм боєприпаси та 20-мм боєприпаси для F-16. Литва. Запланувала 250 млн євро військової допомоги на 2027 рік , що перевищує 0,25% її ВВП. Додатково передбачені внески у проєкти українського оборонно-промислового комплексу.

Запланувала , що перевищує 0,25% її ВВП. Додатково передбачені внески у проєкти українського оборонно-промислового комплексу. Естонія. Зобов’язалася у 2027 році спрямувати на підтримку України щонайменше 0,25% ВВП . Також країна готує 15 млн євро для спільних промислових проєктів.

Зобов’язалася у 2027 році спрямувати на підтримку України . Також країна готує для спільних промислових проєктів. Люксембург. До завершення 2026 року спрямує 25 млн євро на PURL .

До завершення 2026 року спрямує . Франція. Анонсувала постачання антибалістичної радіолокаційної станції GF300 виробництва Thales . До кінця 2026 року запланована передача двох Mirage 2000-5F , авіабомб AASM Hammer 250, профінансованих Норвегією та Німеччиною, а також 30-мм боєприпасів для Mirage та іншого авіаційного забезпечення за кошти кредиту ЄС.

Анонсувала постачання антибалістичної радіолокаційної станції . До кінця 2026 року запланована передача , авіабомб AASM Hammer 250, профінансованих Норвегією та Німеччиною, а також 30-мм боєприпасів для Mirage та іншого авіаційного забезпечення за кошти кредиту ЄС. Швеція. Оголосила пакет на 71 млн доларів . До нього входять 20 млн доларів для PURL та 18 млн доларів на Чеську ініціативу .

Оголосила пакет на . До нього входять та . Іспанія. Надасть додатковий пакет вартістю понад 400 млн євро , зокрема безпілотники та артилерійські снаряди. Також заплановані поставки ракет IRIS-T.

Надасть додатковий пакет вартістю , зокрема безпілотники та артилерійські снаряди. Також заплановані поставки ракет IRIS-T. Фінляндія. Підтвердила два пакети допомоги загальною вартістю 291 млн євро , до яких входять засоби ППО. Водночас готує наступний пакет і внесок до PURL у розмірі 40 млн євро .

Підтвердила два пакети допомоги загальною вартістю , до яких входять засоби ППО. Водночас готує наступний пакет і внесок до PURL у розмірі . Португалія. Спрямує 50 млн євро на PURL, 1 млн євро до трастового фонду NSATU та 3 млн євро на Комплексний пакет допомоги НАТО Україні – NATO CAP.

Під час виступу на «Рамштайні» шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що Україні потрібні ще 40 винищувачів F-16. Він пояснив, що частина наявних літаків регулярно проходить ремонт і технічне обслуговування, тому для виконання бойових завдань необхідно збільшити авіапарк.

За словами президента, Україна також працює над якнайшвидшим отриманням шведських Gripen і підготовкою до використання французьких Rafale. Водночас Зеленський закликав європейських партнерів передати додаткові Mirage, які можуть посилити українську авіацію раніше. Про це йдеться в офіційному тексті його звернення.