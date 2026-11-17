Шостий президент України В.О. Зеленський заслухав доповідь про стан транспортної логістики Києва після російських ударів по двох мостах через Дніпро. Про результати селекторної наради він повідомив у Telegram у вівторок, 17 листопада.

📢 «Була окрема доповідь по ситуації з логістикою після влучань по мостах в Києві. Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному. Визначили необхідні сили й засоби, а також термін для відновлення», – зазначив глава держави.

Конкретної дати завершення відновлювальних робіт президент не назвав.

З урядовцями Зеленський також обговорив програму екстреної підтримки української логістики, про яку раніше домовився з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про перші рішення Єврокомісії. За результатами обговорення визначили подальші кроки.

Міністерству внутрішніх справ доручили підготувати рішення для реорганізації транспортних потоків. Йдеться про резервні схеми руху, альтернативні маршрути та залучення додаткових сил залежно від розвитку ситуації.

Окремо на нараді розглянули забезпечення безперебійної роботи екстреної медичної допомоги в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, де російські атаки порушують транспортне сполучення.

У трьох областях ліквідовують наслідки ударів по енергомережі

Значні відключення електроенергії після російської атаки зафіксовані у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. Там працюють енергетики, ремонтні бригади, рятувальники ДСНС та інші служби.

За словами Зеленського, учасники наради доповіли про відновлення живлення критичної інфраструктури та строки повернення до графіків електропостачання. Президент подякував усім, хто практично безперервно працює над усуненням наслідків обстрілів.

Нагадаємо, після нічної атаки Південний і Північний мости в Києві повністю закрили для транспорту. Фахівці обстежують пошкоджені конструкції, а громадський транспорт курсує за зміненими маршрутами. Про обмеження повідомила міська влада.

У столиці також пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену. В Оболонському районі внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.

Цієї ж ночі Сили оборони уразили Кримський міст. Зеленський назвав операцію відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі та уточнив, що її готували й реалізовували поетапно протягом кількох тижнів.