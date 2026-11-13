Генерал СБУ Дука вийшов із СІЗО після внесення 65 млн грн застави

За колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку внесли 65 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО. Про це 13 листопада повідомив “Укрінформ” з посиланням на представницю пресслужби Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Катерину Шипілову.

📢 «За колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ внесли заставу у повному обсязі», – підтвердила вона.

Запобіжний захід Дуці обрали 6 листопада. ВАКС постановив тримати його під вартою протягом 60 днів із можливістю звільнення під заставу. Прокурор просив визначити її розмір у 100 млн грн, однак суд встановив суму 65 млн грн.

Що відомо про справу «Карфаген»

4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, її учасники підкуповували посадовців правоохоронних органів, щоб забезпечити безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Підозри повідомили п’ятьом фігурантам, серед яких – Сергій Дука. Слідство вважає, що він забезпечував угрупованню прикриття від уваги співробітників СБУ.

Сам Дука у відкритому листі із СІЗО заперечував викладену антикорупційними органами версію та стверджував, що оприлюднені розмови вирвали з контексту, повідомляє “hromadske”.

Після викриття справи керівник СБУ Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців спецслужби, які стали фігурантами розслідування.