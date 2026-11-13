У Парижі арештували особняк Жеваго за $40 млн у справі банку «Фінанси та Кредит»

У Парижі 9 листопада арештували особняк Костянтина Жеваго, вартість якого оцінюють у $40 млн. Про це 13 листопада повідомив Офіс генерального прокурора.

Українська сторона направила до Франції запит про міжнародну правову допомогу 17 вересня. Підтвердження про арешт нерухомості надійшло 10 листопада.

Майно арештували в межах розслідування ймовірної розтрати $113 млн із банку «Фінанси та Кредит». Справу розслідує Державне бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва прокурорів ОГП.

За версією слідства, Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу банку, організував схему розтрати коштів за попередньою змовою з іншими представниками керівництва фінустанови.

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський назвав арешт результатом спільної роботи українських прокурорів, слідчих ДБР та французьких правоохоронців. Він також подякував французькій стороні за співпрацю й оперативні рішення.

📢 «Ще один важливий доказ, що активи за кордоном не є недосяжними для українського правосуддя. Саме над цим продовжуємо працювати разом з нашими міжнародними партнерами», – зазначив Ковальський.

В ОГП повідомили, що продовжують взаємодію з компетентними органами інших країн для розслідування справи та пошуку пов’язаних із нею активів.

Які активи Жеваго арештували раніше

У квітні 2026 року Печерський районний суд Києва дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо бізнесмена у справі про розтрату $113 млн. Про це повідомляло ДБР.

За інформацією правоохоронців, раніше арештували майно підозрюваного та пов’язаних із ним юридичних осіб. Серед цих активів:

$158 млн на рахунку у швейцарському банку;

на рахунку у швейцарському банку; 49 компаній-резидентів та їхні активи, передані в управління АРМА;

корпоративні права 19 компаній-нерезидентів, підконтрольних Жеваго.

Окремо 19 березня 2026 року у Франції бізнесмену вручили повідомлення про підозру в іншому провадженні – щодо ймовірного виведення 519 млн грн із банку «Фінанси та Кредит». Процедура відбулася у французькому Національному управлінні боротьби з шахрайством. Жеваго заперечував обґрунтованість цієї підозри, повідомляв «Мінфін».

Раніше рішення про замороження активів бізнесмена також ухвалив Високий суд Англії та Уельсу. Банк «Фінанси та Кредит», яким володів Жеваго, перебуває у процедурі ліквідації з 2015 року.

👉 Також нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. Прокуратура наполягала на заставі у 100 млн грн, однак суд визначив меншу суму.