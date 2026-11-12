Податок на продаж авто та ПДВ для ФОП: зміни з 2027 року

11 листопада Верховна Рада 273 голосами ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №16037-д щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість.

У підприємців з’явиться можливість рідше звітувати, а податкова обіцяє взяти на себе частину роботи з підготовки документів. Проте за доволі буденною назвою закону ховаються й зміни, які стосуються звичайних власників автомобілів, мотоциклів та мопедів.

Найвідчутніша — нова умова для продажу транспорту без податку. Щоб скористатися пільгою, автомобіль має перебувати у власності продавця понад 183 дні від дати державної реєстрації. Інакше навіть перший продаж за рік може обійтися в десятки тисяч гривень.

Продав автомобіль раніше ніж за пів року — заплати 23%

Зараз українці можуть раз на календарний рік продати легковий автомобіль, мотоцикл або мопед без сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. І не має значення, скільки часу людина володіла транспортом. Другий продаж протягом року вже оподатковується: 5% ПДФО та 5% військового збору. За третій і кожен наступний доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору.

Ухвалені парламентом зміни вводять додаткову умову для першого та другого продажу: транспортний засіб має перебувати у власності продавця понад 183 дні від дати державної реєстрації. Якщо цього строку немає, замість звільнення від податку або пільгової ставки 5% застосовуватиметься ставка ПДФО 18%. Разом із військовим збором — 23%.

І тут виникає цілком життєва ситуація. Наприклад, людина купила автомобіль за 400 тисяч гривень. Через два місяці довелося переїжджати, знадобилися гроші або просто виявилося, що машина не підходить. Власник знаходить покупця й продає автомобіль за ті самі 400 тисяч. За нинішніми правилами, якщо це перший продаж за рік, податків немає.

За новими, якщо оподатковуваний дохід від угоди становитиме 400 тисяч гривень, доведеться заплатити 72 тисячі гривень ПДФО та ще 20 тисяч військового збору. Разом — 92 тисячі гривень. На продажу людина не заробила нічого, але державі віддасть майже чверть суми угоди.

Причина в тому, що податок нараховують не на заробіток від перепродажу, а на визначений Податковим кодексом дохід від продажу. Для його розрахунку беруть договірну ціну, але не нижчу за середньоринкову або оціночну вартість — залежно від обраного способу визначення вартості транспорту. Отже, навіть продаж автомобіля дешевше, ніж його придбали, сам собою не рятує від податку.

Для другого продажу протягом року нові правила також передбачають залежність ставки від строку володіння. Якщо машина була зареєстрована за власником понад 183 дні, застосовуватиметься ставка ПДФО 5%. Якщо ні — 18%. В обох випадках додатково сплачуватиметься військовий збір.

Для третього й наступних продажів протягом року ставка ПДФО залишиться на рівні 18%.

Виняток передбачений для транспорту, отриманого у спадщину. На нього вимога щодо 183 днів не поширюватиметься. Водночас кількість проданих протягом року транспортних засобів і надалі впливатиме на оподаткування. Нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року.

ФОПам дозволять подавати декларації з ПДВ чотири рази на рік

Для підприємців закон передбачає приємніші зміни. Нині платники ПДВ звітують щомісяця, а за новим законом фізичним особам-підприємцям дозволять самостійно обирати: залишити місячний звітний період або перейти на квартальний. У другому випадку замість дванадцяти декларацій за рік потрібно буде подавати лише чотири.

Для невеликого бізнесу це означає менше звітної роботи, а для тих, хто користується послугами бухгалтера, потенційно й менші витрати. Перехід на квартальну звітність буде добровільним.

Щоб скористатися новим порядком, підприємець повинен подати заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку кварталу. Новим платникам ПДВ відводять 15 днів після реєстрації. Змінювати звітний період дозволять не частіше одного разу на рік. Форму заяви ще має затвердити Міністерство фінансів.

При цьому зміни стосуються лише ФОПів, які вже зареєстровані платниками ПДВ. Підприємців, що працюють на спрощеній системі без ПДВ, новий порядок звітності не зачіпає. Право обирати квартальний звітний період передбачено з 1 січня 2027 року.

Податкова заповнюватиме декларації, але перевіряти їх доведеться підприємцям

Ще одне спрощення — попереднє автоматичне заповнення декларацій із ПДВ та податкових накладних. Державна податкова служба використовуватиме інформацію, яка вже міститься в її електронних системах. Платник отримуватиме документ із підготовленими даними й зможе перевірити або виправити їх перед поданням.

Це має зменшити кількість ручної роботи, насамперед під час перенесення показників між електронними документами. Однак автоматизація поки що існує переважно на папері. Які саме дані податкова підставлятиме в декларації, у якому обсязі та за якою процедурою, ще визначатиме Мінфін.

І навіть коли система запрацює, відповідальність за правильність поданої звітності залишатиметься за платником податку.

Поріг для окремих податкових перевірок підвищать до мільйона гривень

Ще одна зміна може зменшити кількість позапланових документальних перевірок. За чинними правилами декларування бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення ПДВ понад 100 тисяч гривень за визначених Податковим кодексом умов може стати підставою для перевірки. Новий закон підвищує цей поріг до 1 мільйона гривень.

Від’ємне значення ПДВ виникає, коли сума податкового кредиту перевищує податкові зобов’язання підприємства. З такою ситуацією можуть стикатися, зокрема, компанії, які закуповують товари, матеріали чи обладнання. Підвищення порогу зменшує ризик перевірки за відповідною підставою, але не скасовує податкового контролю.

Інші підстави для документальних перевірок залишаються. Зокрема, заявлене бюджетне відшкодування ПДВ може перевірятися за окремими правилами Податкового кодексу. Тому обіцянка «менше перевірок» стосується конкретної процедури, а не загального послаблення контролю за бізнесом.

Також спростять перенесення від’ємного значення ПДВ під час реорганізації підприємств шляхом перетворення. Для цього більше не вимагатимуть попереднього підтвердження відповідної суми документальною перевіркою.

VIN-коди автомобілів та IMEI телефонів з’являться в податкових накладних

Підприємства, які продають автомобілі, автобуси, вантажівки та визначені законом види спецтехніки, повинні будуть зазначати в податкових накладних VIN-коди транспортних засобів. Для смартфонів та інших мобільних телефонів обов’язковим реквізитом стане IMEI — міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання.

Так податкова зможе ідентифікувати в документах конкретний товар, а не лише його найменування чи категорію. Нововведення стосується оформлення податкових накладних платниками ПДВ. Звичайній людині, яка вирішила продати старий телефон через оголошення, оформлювати таку накладну не доведеться. Водночас підприємцям, які торгують відповідними товарами, доведеться врахувати нові реквізити у своїх облікових системах.

Закон також розширює можливість складати зведені податкові накладні при отриманні передоплати від покупців, які не є платниками ПДВ. Окремі правила стосуватимуться постачання товарів і послуг, обсяги яких визначають за показниками лічильників.

Навіщо всі ці зміни та причому тут ЄС і МВФ

У Міністерстві фінансів пояснили, що законопроєкт розробили для виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. За повідомленням відомства, ухвалення документа є однією з ключових умов отримання макрофінансової допомоги ЄС і фінансування від МВФ.

Проте в оприлюдненому поясненні Мінфіну немає окремого обґрунтування, чому до пакета про спрощення ПДВ включили нові правила оподаткування продажу автомобілів фізичними особами. А для українців це далеко не другорядна зміна. Особливо для тих, кому доводиться продавати власне майно через переїзд, фінансові труднощі або інші життєві обставини. Адже податок виникатиме не через отриманий прибуток, а через те, що людина продала машину раніше встановленого строку.

Це не перші податкові зміни, які влада пов’язує з міжнародними зобов’язаннями. У жовтні Президент уже підписав закон про ПДВ на закордонні покупки вартістю до 150 євро. Нові правила для таких посилок мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Коли закон почне діяти

12 листопада Верховна Рада завершила оформлення ухваленого закону: його підписав Голова парламенту, після чого документ направили на підпис Президенту України. Станом на перевірку закон ще не набрав чинності.

Більшість положень має запрацювати наступного дня після офіційного опублікування. Це, зокрема, підвищення порогу для окремих перевірок, зміни щодо зведених податкових накладних і нові можливості автоматичного заповнення документів.

Інші норми отримали окремі строки:

з 1 січня 2027 року — квартальна звітність із ПДВ для ФОПів, нові вимоги до VIN-кодів та IMEI у податкових накладних і правило 183 днів для продажу автомобілів;

з 1 липня 2027 року — окремі зміни щодо іпотечних облігацій, але не раніше набрання чинності відповідним спеціальним законом.

Поки нові правила не набрали чинності, діє попередній порядок оподаткування.