Вівторок, 21 Січня, 2025
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Мексиканську затоку та найвищу гору США Трамп вже перейменував

Денис Молотов
Денис Молотов
Мексиканську затоку та найвищу гору США Трамп вже перейменував

Президент США Дональд Трамп підписав укази, якими офіційно змінив назви Мексиканської затоки та найвищої гори Північної Америки — Деналі. Відповідні документи були опубліковані на офіційному сайті Білого дому.

У повідомленні йдеться, що ці ініціативи Дональда Трампа покликані «вшанувати американську велич». Так, у зв’язку з вагомим внеском Мексиканської затоки в економіку Сполучених Штатів, Трамп «розпорядився офіційно перейменувати її в Американську затоку».

Щодо найвищої вершини країни, то Трамп видав указ повернути їй назву Мак-Кінлі. Ця гора, розташована на Алясці, була перейменована Бараком Обамою у 2015 році на Деналі, на знак поваги та аби вшанувати корінні народи регіону.

У тексті указу Дональд Трамп зазначає, що рішення Обами «образило пам’ять президента Мак-Кінлі», адже він «героїчно привів (американський) народ до перемоги в іспано-американській війні».

Новий документ зобов’язує всі федеральні установи оновити карти та офіційні документи відповідно до нових назв протягом 30 днів.

☝️ Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп склав присягу під час церемонії у Вашингтоні, ставши 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

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