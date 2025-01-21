Мексиканську затоку та найвищу гору США Трамп вже перейменував

Президент США Дональд Трамп підписав укази, якими офіційно змінив назви Мексиканської затоки та найвищої гори Північної Америки — Деналі. Відповідні документи були опубліковані на офіційному сайті Білого дому.

У повідомленні йдеться, що ці ініціативи Дональда Трампа покликані «вшанувати американську велич». Так, у зв’язку з вагомим внеском Мексиканської затоки в економіку Сполучених Штатів, Трамп «розпорядився офіційно перейменувати її в Американську затоку».

Щодо найвищої вершини країни, то Трамп видав указ повернути їй назву Мак-Кінлі. Ця гора, розташована на Алясці, була перейменована Бараком Обамою у 2015 році на Деналі, на знак поваги та аби вшанувати корінні народи регіону.

У тексті указу Дональд Трамп зазначає, що рішення Обами «образило пам’ять президента Мак-Кінлі», адже він «героїчно привів (американський) народ до перемоги в іспано-американській війні».

Новий документ зобов’язує всі федеральні установи оновити карти та офіційні документи відповідно до нових назв протягом 30 днів.

☝️ Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп склав присягу під час церемонії у Вашингтоні, ставши 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.