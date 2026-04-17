Денис Молотов
Рубіжанська громада погодила нові виплати для Захисників та Захисниць
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 17.04.2026

Рубіжанська міська військова адміністрація (МВА) продовжує активну реалізацію комплексної програми соціальної підтримки «Громада — Захисникам і Захисницям». Під час чергового етапу було погоджено нарахування одноразової грошової допомоги на загальну суму 730 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Програма охоплює різні категорії військовослужбовців, забезпечуючи адресну допомогу як діючим бійцям, так і тим, хто відновлюється після поранень або перебуває у відпустці.

📊 Розподіл коштів за напрямками

Спрямовані ресурси будуть розподілені між 27 отримувачами за декількома цільовими призначеннями:

  • 20 військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях та забезпеченні нацбезпеки, отримають загалом 600 тисяч гривень.
  • 100 тисяч гривень виділено п’ятьом бійцям, які прибули у відпустку з фронту.
  • один Захисник отримає 10 тисяч гривень у зв’язку з отриманою травмою на полі бою.
  • 20 тисяч гривень призначено військовослужбовцю з нагоди народження дитини.

💶 Рубіжанська громада демонструє стабільні темпи фінансування оборонного сектору. З початку 2026 року статистика виплат виглядає наступним чином:

  • Загальна кількість отримувачів: 165 військовослужбовців та їхніх сімей.
  • Сумарний обсяг виплат: 4 мільйони 450 тисяч гривень.
📚 Як оформити допомогу: контакти та онлайн-сервіси

Міська влада продовжує прийом документів та надає консультативну допомогу щодо процедури подання заявок. Для отримання роз’яснень мешканці громади можуть скористатися наступними каналами зв’язку:

☎️Контактні телефони гарячої лінії:
  • 050 767 19 69;
  • 093 570 60 10;
  • 050 166 52 22.

Також отримати детальну інформацію та ознайомитися з переліком необхідних документів можна через сервіс онлайн-підтримки:

✅ Для зручності громадян працює сервіс онлайн-підтримки, доступний за 👉 посиланням.

Рубіжанська МВА наголошує, що прийом документів триває, а процедура оформлення максимально спрощена для зручності військовослужбовців.

👉 Також нагадаємо, у межах реалізації програми підтримки оборонців Рубіжанська громада спрямувала ще 760 тисяч гривень на допомогу військовослужбовцям та їхнім родинам.

