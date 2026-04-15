Чмирівська громада: підтримка ВПО, культурні проєкти, міжнародна співпраця

Чмирівська сільська територіальна громада продовжує зосереджувати зусилля на збереженні культурної спадщини та підтримці мешканців, які були змушені виїхати до різних регіонів України. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 15 квітня.

☝️ В умовах воєнного часу громада адаптує формати роботи, забезпечуючи доступ до культурних послуг для внутрішньо переміщених осіб.

▶️ Міжнародна співпраця та культурна спадщина

✔️ Важливим напрямом стала міжнародна співпраця та презентація українського досвіду за кордоном.

Представниця Чмирівської сільської військової адміністрації увійшла до складу української делегації, яка взяла участь у міжнародній конференції в місті Плоцьк (Польща) в межах навчальної лабораторії RESCOM.

Під час панелі «Culture under threat» українська сторона представила регіональні ініціативи, що стосуються збереження культурної спадщини в умовах війни, розвитку міжнародної взаємодії та підтримки громад.

☝️ Участь у заході дозволила налагодити нові контакти, зокрема з представниками міста Жовква, що відкриває перспективи для реалізації спільних проєктів у сферах культури, освіти та громадського розвитку.

Захід також став платформою для ознайомлення міжнародних партнерів з українським досвідом стійкості.

▶️ Організація культурних послуг

✔️ Окрему увагу в громаді приділяють організації культурних послуг в умовах релокації. Надання таких послуг здійснюється з урахуванням безпекової ситуації та наявних ресурсів.

Зокрема, значну увагу приділяють культурному дозвіллю дітей та молоді.

У період роботи оздоровчого табору на базі хабу Старобільської районної державної адміністрації організовують тематичні заходи, творчі заняття, інтерактивні програми та виховні активності.

📢 Мешканка громади Наталія, мати двох дітей, зазначає, що найбільше радіє за малечу: «Мої діти чекають на творчі заняття. Там вони забувають про пережите, малюють, ліплять, спілкуються з іншими дітьми. Це для них справжня терапія і можливість просто залишатися дітьми».

☝️ У громаді наголошують, що культурні ініціативи є важливим елементом підтримки психологічного стану дітей і переселенців.

▶️ Планування розвитку та перспективи

📢 «Попри всі виклики, ми не маємо права зупинятися. Наші люди мають відчувати, що про них піклуються, що громада існує і пам’ятає про кожного. Культура – це той міст, який з’єднує нас із рідною землею і дає сили чекати на повернення. Ми будемо продовжувати шукати нові формати, залучати партнерів і робити все можливе, щоб наші мешканці відчували себе потрібними та захищеними», – підкреслює начальник Чмирівської сільської військової адміністрації Валерій Видиш.

✅ Чмирівська громада поєднує розвиток культурних проєктів, міжнародну співпрацю та соціальну підтримку мешканців. Громада продовжує формувати бачення майбутнього, готуватися до відновлення та забезпечувати безперервність культурного життя навіть в умовах війни.

