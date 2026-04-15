Фейк: Українці готували держпереворот в Угорщині на випадок перемоги Орбана на виборах

Першоджерелом цього ролика, який мав би слугувати «доказом» такої підготовки, стали зовсім не угорські спецслужби, як це намагалися подати пропагандисти, а самі ж проросійські пропагандистські канали. Це відео – за дуже багатьма ознаками – є постановним.

У мережі поширюється ролик, нібито взятий угорськими спецслужбами з телефона одного з українських військовослужбовців. На ньому група людей у військовій формі обговорює план силового держперевороту в Угорщині на випадок поразки партії «Тиса» на парламентських виборах. Стверджується, що провокацію українські спецслужби готували спільно з угорською опозицією.

Скриншот – Telegram

Насправді ж ролик першими опублікували не «угорські спецслужби», а російський пропагандистський канал в Telegram під назвою ZАЧИСТКА. З цинічним дисклеймером «не закликаємо до насильства і виступаємо проти його пропаганди! Винятково гуманітарний проєкт» ресурс поширює не лише прокремлівську дезінформацію, а й особисті дані українських військовослужбовців та правоохоронців.

Водночас жодні угорські офіційні особи чи медіа не писали про цю історію, що вкрай підозріло. Втручання сторонньої держави у вибори в країні неодмінно привернули б увагу громадськості: до прикладу, як угорські, так і міжнародні видання активно писали про те, що євродепутати прямо звернулися до Єврокомісії з вимогою терміново оцінити можливе російське втручання у парламентські вибори в Угорщині. Зокрема, йшлося про координацію таких дій російським чиновником Сергієм Кирієнком та використання дезінформації й маніпуляцій для впливу на виборчий процес в цій країні. Крім того, витоки розмов між угорськими та російськими посадовцями вказували на тісну взаємодію між Будапештом і Москвою напередодні голосування. У ЄС також фіксували ширші ризики — від кампаній дезінформації до залякування журналістів і виборців — що розглядалося як частина потенційного зовнішнього впливу на вибори – з боку Росії. Водночас про втручання України у вибори не йшлося.

Відео має вигляд чергової постанови. Учасники, які нібито обговорюють «Майдан у Будапешті», з’являються у військовій формі без жодних знаків розрізнення. У кадрі відсутні обличчя та будь-які деталі, які дозволили б ідентифікувати людей або локацію зйомки. Попри те, що українська мова звучить переконливо, що нетипово для більшості постановних роликів російської пропаганди, поведінка та діалоги виглядають неприродно. Додатковим індикатором штучності є карта з виразним написом «Будапешт», що підсилює враження від декорацій у театрі. Подібний контент регулярно з’являється як частина дезінформаційних кампаній, пов’язаних із російськими структурами: за даними Центру протидії дезінформації, цей вкид є частиною масової кампанії з дискредитації України у зв’язку з виборами, в рамках якої в Угорщину росіянами були завезені колишні співробітники «Беркут».

У будь-якому разі, вигаданий пропагандистами сценарій не справдився: на парламентських виборах в Угорщині опозиційна партія «Тиса» здобула переконливу перемогу, отримавши близько 138 зі 199 місць у парламенті та забезпечивши собі конституційну більшість. Вона набрала понад половину голосів виборців, тоді як партія Віктора Орбана «Фідес» втратила більшість і більш ніж вдвічі скоротила своє представництво. Поразка стала завершенням 16-річного правління Орбана. Сам Орбан визнав результат у ніч виборів і привітав лідера «Тиси» Петера Мадяра з перемогою одразу після того, як підсумки стали очевидними.

