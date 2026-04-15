Літак AZAL збила російська ППО: москва офіційно визнала провину

Денис Молотов
25 грудня 2024 року у Казахстані розбився пасажирський літак, який прямував з Баку до Грозного фото: Reuters

Катастрофа літака Embraer 190 AZAL отримала офіційне підтвердження — росія офіційно визнала, що літак азербайджанської авіакомпанії був уражений її системою протиповітряної оборони (ППО). Про це йдеться у спільній заяві міністерств закордонних справ Азербайджану та рф, оприлюдненій 15 квітня.

📢 «Відповідно до домовленостей президентів Азербайджанської Республіки та російської федерації, досягнутих під час їх зустрічі в Душанбе 9 жовтня 2025 року, сторони дійшли належного врегулювання наслідків, включаючи питання виплати компенсацій у зв’язку з катастрофою літака Embraer 190, що належить авіакомпанії AZAL, поблизу міста Актау 25 грудня 2024 року внаслідок ненавмисної дії системи ППО в повітряному просторі російської федерації», — йдеться у документі.

Зазначається, що катастрофа цивільного борту Embraer 190 AZAL офіційно визнана результатом ураження російською ППО. У заяві також зазначено, що досягнуті домовленості передбачають врегулювання наслідків трагедії, зокрема питання компенсацій.

📌 Зазначається, що ці кроки «підтверджують взаємне прагнення подальшого вибудовування взаємовигідного співробітництва».

Нагадаємо, катастрофа Embraer 190 AZAL сталася 25 грудня 2024 року поблизу міста Актау в Казахстані. Унаслідок авіатрощі загинули 38 людей, серед яких обидва пілоти. Ще 29 пасажирів вдалося врятувати.

За наявною інформацією, літак зазнав пошкоджень у повітряному просторі над Грозним. Відразу він був змушений змінити маршрут у бік Казахстану, оскільки російська сторона не надала дозволу на посадку.

⚠️Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв прямо звинувачував росію у причетності до трагедії. Водночас москва тривалий час заперечувала свою відповідальність і висувала різні версії причин катастрофи.

📌 Лише у жовтні 2025 року володимир путін під час зустрічі з Ільхамом Алієвим уперше визнав, що літак був пошкоджений російською системою ППО.

