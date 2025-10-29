Суд заарештував ексочільника «Укренерго» Кудрицького

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про взяття під варту колишнього керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, встановивши альтернативу заставу у 13,7 млн грн. Запобіжний захід діятиме до 26 грудня 2025 року включно, повідомило Суспільне у середу, 29 жовтня.

📢 Прокуратура вимагала арешт на 60 діб із правом внесення застави у тій самій сумі. Слідство аргументувало це тим, що підозрюваний може переховуватись від органів розслідування, адже має трьох дітей і, за словами прокурора, «потенційно здатен виїхати за кордон».

Сам Кудрицький під час судового засідання назвав оголошену йому підозру «абсурдною і необґрунтованою».

☝️ На початку засідання кілька народних депутатів висловили готовність взяти колишнього голову «Укренерго» на поруки. Серед них — нардепи від партії «Голос» Ярослав Железняк, Інна Совсун та Максим Хлапук, а також представники «Слуги народу» Андрій Герус і Анастасія Радіна.

Під час слухання прокурор представив обвинувачення та вказав на ризики, пов’язані з можливим переховуванням і впливом на свідків. Прокуратура просила суд зобов’язати Кудрицького не залишати місце проживання без попередження, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет у разі внесення застави.

🧾 Адвокат підозрюваного заявив, що справа не містить достатніх доказів:

📢 «Є лише договори з підписом Кудрицького та експертиза почерку. Жодних додаткових підтверджень або матеріалів обвинувачення не надало».

Захист також наголосив, що рапорт про ризики втечі та знищення доказів був датований тим самим днем, коли Кудрицького затримали — 28 жовтня о 9:00, що, на думку адвоката, «свідчить про формальність документа».

Крім того, адвокат уточнив, що жоден член родини Кудрицьких не мав закордонного паспорта під час затримання. У зв’язку з цим він просив суд відмовити в задоволенні клопотання прокурора та врахувати подані звернення про поруку.

Суд у підсумку прийняв клопотання від Інни Совсун та Максима Хлапука. Але відхилив заяву Ярослава Железняка, який покинув залу до завершення слухання.

📅 Напередодні стало відомо, що Кудрицького та бізнесмена Ігоря Гринкевича підозрюють у заволодінні коштами державного підприємства на десятки мільйонів гривень.

Раніше Гринкевича затримали через схеми закупівлі неякісного одягу для Збройних сил України на понад 1 мільярд гривень.

👉 Також нагадаємо, що колишньому меру Одеси Геннадію Труханову повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка, за версією слідства, спричинила загибель дев’яти людей.