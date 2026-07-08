ЗСУ повідомили про знищення чергового російського літака

Українські підрозділи протиповітряної оборони та зенітно-ракетних військ продовжують ефективно зменшувати наступальний потенціал окупаційної армії у повітряному просторі. Українські захисники збили російський літак. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в середу, 8 липня.

Ліквідація ворожого борта дозволить знизити інтенсивність ударів по позиціях ЗСУ та прифронтових населених пунктах.

Офіційна заява командування та очікування деталей

Військові оприлюднили першу інформацію про успішне перехоплення ворожої повітряної цілі, зазначивши, що операція пройшла успішно.

У короткому повідомленні армійського відомства деталізовано успіх оборонців неба:

📢 «Гарні новини від Повітряних сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!», – йдеться в короткому повідомленні без подробиць.

Наразі тип знищеного літального апарата, доля його екіпажу та конкретний напрямок, де відбулося ураження, встановлюються фахівцями. Повніші дані очікуються.

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ надали інформацію:

📢 «8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Су-35!».

Системне нищення авіаційної інфраструктури рф

Успішне збиття літака відбулося на тлі цілої серії точних комбінованих ударів по місцях базування, обслуговування та логістичного забезпечення російських повітряно-космічних сил на окупованих територіях.

Хронологія та результати останніх операцій проти авіації ворога:

Атака на Джанкой: нагадаємо, сьогодні вночі СБУ атакувала авіабазу Джанкой в Криму. Там уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон» та склади зі зброєю і військовою технікою, що суттєво ускладнило координацію дій окупантів;

нагадаємо, сьогодні вночі СБУ атакувала авіабазу Джанкой в Криму. Там уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон» та склади зі зброєю і військовою технікою, що суттєво ускладнило координацію дій окупантів; Удар по Гвардійському: а 5 липня українські дрони завдали удару по військовому аеродрому Гвардійське в Криму. Цей об’єкт російські війська використовують для бойових вильотів, логістичного забезпечення та технічного обслуговування авіації.

а 5 липня українські дрони завдали удару по військовому аеродрому Гвардійське в Криму. Цей об’єкт російські війська використовують для бойових вильотів, логістичного забезпечення та технічного обслуговування авіації. У Керчі знищено ударні БпЛА «Оріон»: Українські сили оборони продовжують планомірно нищити авіаційний та технологічний потенціал російських окупаційних військ на загарбаних територіях. Спецпризначенці підрозділу «Кабул 9» знищили два доволі рідкісні російські безпілотники «Оріон».

Усі ці заходи демонструють комплексний підхід українського командування до послаблення авіаційного компонента рф, поєднуючи знищення літаків безпосередньо у повітрі із руйнуванням їхньої наземної бази та паливного забезпечення.