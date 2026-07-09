Сили оборони уразили 14 суден рф, термінал у Батайську та ворожі нафтобази

Українські військові продовжують послідовно та методично нищити воєнно-економічний потенціал країни-агресора, завдаючи глибоких і болючих ударів по її ключових експортних та логістичних артеріях. У ніч на четвер Сили оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей рф. Про це повідомив Генштаб ЗСУ 9 липня.

Нова комбінована атака зачепила як морські транспортні засоби, так і великі сухопутні термінали та склади з озброєнням.

Полювання на тіньовий флот в Азовському морі

Найбільш відчутного удару цієї ночі зазнав російський тіньовий підсанкційний флот, який забезпечує переміщення пального для угруповань окупаційних військ та допомагає кремлю обходити світові обмеження. Так, під удари потрапили 12 танкерів, один буксир та один суховантаж в акваторії Азовського моря. Ступінь завданих збитків та результати ураження наразі уточнюються профільними службами.

Військове командування деталізувало стратегічну важливість атакованих морських цілей:

📢 «Уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ російської федерації, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України», – йдеться в повідомленні.

Хронологія схуднення тіньового флоту:

06.07.26 – 2 танкери

Капітан Бармін;

Санар-3 (тип Primemax).

07.07.26 – 10 суден (8 танкерів, 1 суховантаж і 1 паром):

Венера-3;

Санар-1;

Санар-17;

Климена;

Теті;

Алексей Саврасов;

Пенелопа;

Іван Черемисінов;

суховантаж – уточнюється;

паром SKS One (Керч).

08.07.26 – 9 суден:

танкер “Ефросинья В”;

танкер “Мария”;

танкер “Санар-17” (повторне ураження);

танкер “Санар-4”;

танкер “Климена”(повторне);

суховантаж “Донстар”;

суховантаж “Владимир Ярыгин”;

суховантаж “Феофан Шохирев”;

суховантаж “Евгения З”.

09.07.26 – 14 суден (12 танкерів, 1 суховантаж та 1 буксир):

танкер “Челси-6” (прапор рф);

танкер “Аура” (прапор – рф);

танкер “Сонар-1” (прапор рф);

танкер “Илья Репин” (пр. рф);

“Меркурий” (прапор – рф, тип судна уточнюється);

танкер “Галиаскар Камал” (прапор Панама, під санкціями);

буксир “Альфео” (прапор рф, з баржею “Афродита”);

танкер “Венера-3” (прапор рф);

танкер “Пенелопа” (прапор рф).

метрика ще 5 плавзасобів уточнюється.

*усі танкери ідентифіковано, входять до складу «тіньового флоту» та знаходяться під міжнародними санкціями.

**усі цілі за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Пожежа на терміналі у Батайську та вибухи на Луганщині

Синхронно з атакою на морі ударні дрони атакували великі промислові та військові об’єкти безпосередньо у тилових регіонах росії та на тимчасово захоплених українських територіях.

Результати нічних ударів по сухопутних цілях:

Термінал у Ростовській області: завдано ураження нафтоналивному терміналу «Юг Руси» у Батайську. Зафіксовано велику пожежу в районі підприємства, ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються;

завдано ураження нафтоналивному терміналу «Юг Руси» у Батайську. Зафіксовано велику пожежу в районі підприємства, ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються; Склад боєприпасів: уражено склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області, де зберігалися засоби ураження для передових підрозділів загарбників.

📢 «Зазначений об’єкт забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами угруповань військ рф на південному напрямку, а також для отримання валютних надходжень, що спрямовуються на фінансування збройної агресії проти України», – розповіли в Генштабі про значення термінала в Батайську.

Системні удари СБУ та Сил оборони у глибокому тилу рф

Ці успішні операції стали логічним продовженням масштабної повітряної кампанії, яка реалізується спецслужбами та військовими підрозділами протягом останніх днів на великій відстані від лінії фронту.

Хронологія попередніх та супутніх уражень:

Атаки СБУ у четвер: раніше в четвер стало відомо, що СБУ уразила дві нафтобази – у Ставрополі та Твері, які розташовані приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту;

раніше в четвер стало відомо, що СБУ уразила дві нафтобази – у Ставрополі та Твері, які розташовані приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту; Наддалекий удар: підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального на відстані близько 800 кілометрів від лінії фронту;

підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального на відстані близько 800 кілометрів від лінії фронту; Удари минулої ночі: минулої ночі були успішно уражені два російські нафтопереробні заводи – у Саратові та у Нижньокамську (Татарстан), а також військовий аеродром Борисоглібськ у Воронезькій області.

Комплексне руйнування логістичного ланцюжка від заводів-виробників і баз зберігання до безпосередніх транспортних суден створює передумови для масштабної паливної кризи в окупаційній армії.

Міжнародні спостерігачі відзначають зниження експортних спроможностей рф. Слідчі органи та розвідка продовжують аналіз супутникових знімків для остаточного підрахунку втрат ворога.

👉 Нагадаємо, що новітній рід військ Збройних сил України продовжує здійснювати безпрецедентну за масштабами та ефективністю операцію з повної ліквідації паливної логістики та військової енергетики російських окупаційних військ на південному напрямку. Сили безпілотних систем ЗСУ вночі 8 липня уразили в Азовському морі ще дев’ять танкерів російського тіньового флоту.