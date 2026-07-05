На Одещині чоловік підірвав гранату, поранені поліцейські

У Подільському районі Одещини під час перевірки документів чоловік підірвав гранату. Постраждали двоє поліцейських і сам чоловік. Про це 5 липня повідомляє Нацполіція. На місце інциденту негайно прибули додаткові сили поліції та медики для надання екстреної допомоги.

Подія відбулася під час патрулювання території та контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Інспектори виявили підозрілі дії з боку водія.

Зазначається, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух.

Унаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник. Усіх травмованих осіб було оперативно госпіталізовано до медичного закладу. Наразі лікарі оцінюють стан їхнього здоров’я та надають необхідну допомогу.

⚖️ Процесуальні дії та правова кваліфікація інциденту

Правоохоронні органи розпочали комплекс невідкладних заходів для детального з’ясування причин та мотивів дій водія мопеда.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Спеціалісти проводять огляд ділянки, збирають речові докази та опитують можливих свідків події. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію за статтею Кримінального кодексу України.

Аналогічні випадки протидії силовим органам

Останнім часом фіксується збільшення випадків агресії стосовно службових осіб. Радикальна протидія відбувалася із застосуванням зброї та вибухових пристроїв.

Нагадаємо, під час проведення заходів з оповіщення у Кам’янському на Дніпропетровщині 2 липня чоловік кинув гранату в поліцейського та службовця РТЦК, всі троє поранені. Ситуація також призвела до госпіталізації учасників інциденту.

Раніше, у Харкові чоловік із ножем протистояв групі оповіщення ТЦК: один військовий загинув, інший – у лікарні.