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На Одещині чоловік підірвав гранату, поранені поліцейські

Денис Молотов
Денис Молотов
На Одещині чоловік підірвав гранату, поранені поліцейські
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Подільському районі Одещини під час перевірки документів чоловік підірвав гранату. Постраждали двоє поліцейських і сам чоловік. Про це 5 липня повідомляє Нацполіція. На місце інциденту негайно прибули додаткові сили поліції та медики для надання екстреної допомоги.

На Одещині чоловік підірвав гранату, поранені поліцейські 01
Фото: Національна поліція України / Відділ комунікації поліції Одещини / 05.07.2026

Подія відбулася під час патрулювання території та контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Інспектори виявили підозрілі дії з боку водія.

Зазначається, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух.

Унаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник. Усіх травмованих осіб було оперативно госпіталізовано до медичного закладу. Наразі лікарі оцінюють стан їхнього здоров’я та надають необхідну допомогу.

⚖️ Процесуальні дії та правова кваліфікація інциденту

Правоохоронні органи розпочали комплекс невідкладних заходів для детального з’ясування причин та мотивів дій водія мопеда.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Спеціалісти проводять огляд ділянки, збирають речові докази та опитують можливих свідків події. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію за статтею Кримінального кодексу України.

Аналогічні випадки протидії силовим органам

Останнім часом фіксується збільшення випадків агресії стосовно службових осіб. Радикальна протидія відбувалася із застосуванням зброї та вибухових пристроїв.

Нагадаємо, під час проведення заходів з оповіщення у Кам’янському на Дніпропетровщині 2 липня чоловік кинув гранату в поліцейського та службовця РТЦК, всі троє поранені. Ситуація також призвела до госпіталізації учасників інциденту.

Раніше, у Харкові чоловік із ножем протистояв групі оповіщення ТЦК: один військовий загинув, інший – у лікарні.

  • В селі Байбузівка Подільського району на Одещині стався черговий конфлікт з представниками ТЦК. Чоловік з ножем поранив працівників ТЦК, які хотіли його мобілізувати.
  • Львівська поліція розшукує чоловіка, який 2 квітня 2026 року близько 14:15 на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення завдав ножового поранення у шию працівнику ТЦК.
  • У Чернівецькій області правоохоронці повідомили про підозру 29-річному місцевому жителю у справі про активну протидію працівникам ТЦК. Дії чоловіка кваліфіковано як замах на умисне вбивство співробітників ТЦК та хуліганство.
  • Черговий резонансний інцидент з ТЦК стався у Харкові  під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних. Зазначається, що один із працівників ТЦК зазнав ножового поранення.
  • Чоловік під час перевірки документів активно протидіяв ножем двом працівникам ТЦК у Вінниці.
  • На Івано-Франківщині зранку 9 березня стався інцидент з групою оповіщення територіального центру комплектування (ТЦК). Унаслідок цього інциденту двоє військовослужбовців отримали ножові поранення.
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