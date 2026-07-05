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У Криму уражено аеродром, знищено склади БК, мости на Донеччині

Денис Молотов
Денис Молотов
У Криму уражено аеродром, знищено склади БК, мости на Донеччині 01
Фото ілюстративне / Генеральний штаб ЗСУ / 05.07.2026

Збройні Сили України продовжують системно знищувати військову інфраструктуру та логістичні вузли російських окупаційних військ. Підрозділ Сил оборони України у ніч на 5 липня уразили аеродром Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Ступінь завданих збитків уточнюється. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Цей об’єкт виконує стратегічну роль у забезпеченні угруповання військ агресора на південному напрямку.

ℹ️ Значення аеродрому Гвардійське для авіації рф
У Криму уражено аеродром, знищено склади БК, мости на Донеччині
Фото ілюстративне / Генеральний штаб ЗСУ / 05.07.2026

Атакована авіабаза є важливим елементом російської військової системи на півострові. Вона забезпечує виконання бойових завдань та прикриття військ.

Аеродром Гвардійське є одним із ключових військових аеродромів російської федерації на тимчасово окупованому Кримському півострові. Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки. Наразі масштаби руйнувань та втрати окупантів з’ясовуються.

Руйнування логістичних шляхів у Донецькій області

Крім авіаційного об’єкта, українські підрозділи атакували транспортні артерії ворога. Було зафіксовано влучання у ключові мостові переходи на Донеччині.

У Криму уражено аеродром, знищено склади БК, мости на Донеччині 02
Фото з відкритих джерел / Exilenova+ / 05.07.2026

Список уражених інфраструктурних об’єктів:

  • Автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового;
  • Автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області.

Зазначені об’єкти ворог використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Пошкодження цих шляхів суттєво ускладнить постачання передових підрозділів загарбників.

Ліквідація складів боєприпасів та навчальних центрів

Також удари було завдано по місцях зберігання засобів ураження у трьох різних регіонах. Крім того, уражені три склади боєприпасів російських загарбників – у районах Макіївки на Донеччині, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області. На об’єктах зафіксовано ознаки детонації.

Ці дії є продовженням успішних операцій української армії з демілітаризації окупованих територій.

Нагадаємо, Сили оборони завдали авіаудар по мікрорайону Покровська, де фіксується робота російських інструкторів центру «Рубікон», які готували екіпажі БпЛА. Бойова робота з послаблення потенціалу ворога триває за всіма напрямками.

👉 Також стало відомо, що Сили оборони України здійснили успішну операцію на території Кримського півострова. Внаслідок дій української розвідки російські війська зазнали втрат у бойовій авіації

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