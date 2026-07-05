Провалля могил на Київщині: Національне військове кладовище розмило

Сильні опади призвели до руйнування елементів благоустрою на новому меморіальному об’єкті. На території Національного військового меморіального кладовища на Київщині після сильної зливи розмило дороги, а в зоні поховань утворилися провали. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ), опублікувавши відеокадри з території НВМК.

Організація оприлюднила фіксацію наслідків негоди, яка тривала в регіоні протягом останніх днів.

Масштаби пошкоджень та руйнувань за даними екологів

Зафіксовані пошкодження стосуються як дорожнього покриття, так і безпосередньо земельних ділянок. Представники екологічного центру детально описали характер руйнувань на об’єкті.

За даними організації, після зливи вода розмила насипні дороги, місцями провалився асфальт, а ґрунт зійшов потоками води. Про пошкодження інфраструктури після негоди КЕКЦ повідомляв і напередодні. Згодом організація заявила, що значні провали утворилися безпосередньо в зоні поховань.

За твердженням КЕКЦ, частину провалів біля могил засипали працівники кладовища. Зазначається, що йдеться не лише про звичайне просідання ґрунту після поховань, а про вимивання насипного шару, яким піднімали ділянку.

Причини інциденту та застереження фахівців

Екологічна організація пов’язує ситуацію з проблемами водовідведення та дренажу. За їхніми словами, інфраструктура не витримала першого серйозного випробування негодою. Потоки води із зони будівництва та поховань несуть усе вниз — у напрямку Віти-Поштової та далі.

У КЕКЦ стверджують, що про ці ризики місцеві мешканці, гідрологи й екологи попереджали давно. Наразі незалежного підтвердження причин утворення провалів немає.

Також в організації зазначають, що наразі територію кладовища закрили від зайвих очей, а людей не допускають до зони поховань. Активісти критикують проєкт через значні фінансові витрати та вибір непридатного, на їхню думку, місця для будівництва меморіалу. Раніше КЕКЦ також повідомляв, що потоки води після зливи розмили насипні дороги та рухалися з території будівництва в напрямку Віти-Поштової.

ℹ️ Статистика поховань на меморіальному комплексі

Національне військове меморіальне кладовище є головним об’єктом для вшанування пам’яті загиблих українських військовослужбовців. Будівництво та облаштування перших черг комплексу розпочалося минулого року.

Раніше повідомлялося, що на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за перші дев’ять місяців з відкриття відбулося 350 поховань українських захисників. Офіційних коментарів від керівництва адміністрації НВМК або профільного міністерства щодо ліквідації наслідків зливи наразі не надходило.

👉 Також нагадаємо, що термін виконання робіт із будівництва 2-го пускового комплексу на Національному військовому меморіальному кладовищі встановлений до 30 червня 2026 року.

Офіційний коментар НВМК

У Національному військовому меморіальному кладовищі відреагували на інформацію про те, що могили захисників України розмито після рясних дощів. У державній установі запевнили, що це наслідок традиційного просідання ґрунту після поховань.

📢 «Ущільнення ґрунту є природним етапом традиційного поховання, характерним для всіх кладовищ. Воно не є ознакою підтоплення, впливу ґрунтових вод чи розмивання місць поховань.

Щиро перепрошуємо рідних, побратимів і посестер полеглих Захисників і Захисниць України за занепокоєння, яке могли викликати поширені матеріали. Одразу після завершення інтенсивних опадів працівники кладовища розпочали роботи з усунення наслідків природного просідання ґрунту, які наразі тривають. Такі роботи виконуються оперативно щоразу, коли виникає така потреба.

Держава й надалі забезпечуватиме постійний догляд та належне утримання території Національного військового меморіального кладовища», – йдеться в офіційному повідомленні установи!

Водночас у державній установі не надали коментарів щодо руйнування асфальтового покриття кладовища.