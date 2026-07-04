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Поліцейських Луганщини привітали зі святом, відзначивши нагородами

Денис Молотов
Денис Молотов
Поліцейських Луганщини привітали зі святом, відзначивши нагородами
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

З нагоди Дня Національної поліції України поліцейських Луганщини привітали з професійним святом та відзначили за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, відданість присязі та служіння Українському народові. Урочисті заходи об’єднали керівництво області, правоохоронних відомств та суміжних підрозділів Сил оборони.

Привітання від керівництва обласної військової адміністрації

Очільник регіону відзначив особливу роль правоохоронців Луганської області у протидії повномасштабній агресії. Географія виконання їхніх завдань за останні роки суттєво розширилася.

📢 «Довгий час ви виконували завдання у прифронтових районах Луганщини. Тепер – і в інших регіонах, наближених до лінії бойового зіткнення. Фіксуєте воєнні злочини рф, допомагаєте цивільним, забезпечуєте правопорядок. Багато хто з луганчан приєднався до Об’єднаної штурмової бригади «Лють», сформованої га основі славетного штурмового полку “Луганськ-1”», – зазначив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, вітаючи поліцейських.

Держава високо цінує внесок кожного працівника, який продовжує виконувати обов’язки у складних безпекових умовах.

Звернення очільника обласного управління Нацполіції

До особового складу з офіційною промовою звернулося керівництво Головного управління Національної поліції в Луганській області. Своїх колег привітав начальник ГУНП в Луганській області полковник поліції Олександр Моргунов.

📢 «Для поліції Луганщини останні роки стали справжнім випробуванням. Щиро дякую кожному за мужність, витримку, людяність і відданість службі. Особлива вдячність вашим родинам, які щодня підтримують вас. Бажаю всім міцного здоров’я, сил, родинного затишку та найголовніше — якнайшвидшої Перемоги України і повернення на рідну Луганщину», — наголосив він.

Полковник поліції відзначив, що попри всі труднощі евакуації та передислокації, підрозділи зберегли повну керованість та боєздатність.

Участь суміжних відомств та вручення відзнак

До привітань також долучилися представники інших силових структур та державних органів, які спільно виконують завдання на лінії фронту та у тилу.

Серед присутніх були начальник 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса Сергій Дейнеко, представники Луганської обласної прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Під час урочистостей кращих працівників поліції Луганщини відзначили державними, відомчими та обласними нагородами, а також присвоїли чергові спеціальні звання. Офіцери та сержанти отримали знаки пошани за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки.

На завершення офіційної частини заходу присутні згадали тих, хто віддав найдорожче у боротьбі за свободу. Хвилинною мовчання присутні вшанували пам’ять поліцейських, військовослужбовців і всіх Захисників та Захисниць України, які віддали життя за свободу й незалежність нашої держави. Офіційна подія завершилася спільним фотографуванням.

👉 Також нагадаємо, що релоковані громади Луганської області продовжують залишатися надійним тилом для українських захисників, системно спрямовуючи бюджетні ресурси на забезпечення військових підрозділів на передовій.

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