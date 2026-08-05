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На росії почали розгортання ракетного підрозділу КНДР – розвідка

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії почали розгортання ракетного підрозділу КНДР - розвідка
Ілюстративне фото з відкритих джерел / північнокорейські балістичні ракети KN-23

На заході росії почалося розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї. Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Черняк у коментарі Reuters у середу, 5 серпня.

Вказано, що цей підрозділ КНДР може бути оснащений 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками.

Його розгортають у Воронезькій області рф. До складу підрозділу увійдуть близько 90 північнокорейських військовослужбовців. Згідно з останніми даними розвідки, вони служитимуть у складі 112-ї ракетної бригади рф.

Пхеньян вже відправив на росію нову партію з 40 ракет KN-23 та KN-24 і відповідний персонал. Водночас конфігурація розгортання та загальна кількість ракет будуть остаточно узгоджені на переговорах на вищому рівні наступного місяця, йдеться в повідомленні.

⚠️Трагічні наслідки застосування північнокорейського озброєння

Нагадаємо, в ніч на 30 липня росія запустила мінімум дві ракети KN-23 по території України. Одна з цих ракет вбила багатодітну родину в селищі Радушне Криворізького району Дніпропетровської області. Друга ракети впала у полі за 3,5 кілометри від першої.

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