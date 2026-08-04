ВПО з прифронтових громад Луганщини видано 110 житлових сертифікатів

Прифронтові громади Луганщини продовжують активну роботу з надання компенсації громадянам за знищене внаслідок бойових дій майно. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Станом на 1 серпня подано 242 заяви на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна житлового призначення на прифронтових територіях.

Комісіями вже розглянуто 146 заяв. За підсумками цієї роботи сформовано 110 житлових сертифікатів на загальну суму 152,9 млн грн.

📝 Дистанційне обстеження зруйнованих об’єктів

Процедура застосування дистанційного обстеження для фіксації факту знищення об’єкта застосовується для окремих категорій нерухомості, які розташовані на територіях:

можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій;

активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій.

ℹ️ Умови та порядок подачі заяви через «Дію»

Подати заяву на компенсацію можна засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія», зокрема через мобільний застосунок. Для цього мають бути виконані наступні умови:

Право власності на знищений об’єкт нерухомого майна офіційно зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Знищене житло розташоване на території активних бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій.

Більше детальної інформації щодо реалізації програми «єВідновлення» можна дізнатися на офіційному сайті обласної державної адміністрації за 👉 посиланням.

📌 Також нагадаємо, що 1 серпня у м. Умань відбулася зустріч представників Департаменту соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб з переселенцями з Луганщини, які евакуювалися до цієї громади на Черкащині.