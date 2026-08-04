ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

ВПО з прифронтових громад Луганщини видано 110 житлових сертифікатів

Денис Молотов
Денис Молотов
ВПО з прифронтових громад Луганщини видано 110 житлових сертифікатів
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Прифронтові громади Луганщини продовжують активну роботу з надання компенсації громадянам за знищене внаслідок бойових дій майно. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Станом на 1 серпня подано 242 заяви на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна житлового призначення на прифронтових територіях.

Комісіями вже розглянуто 146 заяв. За підсумками цієї роботи сформовано 110 житлових сертифікатів на загальну суму 152,9 млн грн.

ВПО з прифронтових громад Луганщини видано 110 житлових сертифікатів 02
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).
📝 Дистанційне обстеження зруйнованих об’єктів

Процедура застосування дистанційного обстеження для фіксації факту знищення об’єкта застосовується для окремих категорій нерухомості, які розташовані на територіях:

  • можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій;
  • активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій.
ВПО з прифронтових громад Луганщини видано 110 житлових сертифікатів 01м
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).
ℹ️ Умови та порядок подачі заяви через «Дію»

Подати заяву на компенсацію можна засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія», зокрема через мобільний застосунок. Для цього мають бути виконані наступні умови:

  1. Право власності на знищений об’єкт нерухомого майна офіційно зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
  2. Знищене житло розташоване на території активних бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій.

Більше детальної інформації щодо реалізації програми «єВідновлення» можна дізнатися на офіційному сайті обласної державної адміністрації за 👉 посиланням.

📌 Також нагадаємо, що 1 серпня у м. Умань відбулася зустріч представників Департаменту соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб з переселенцями з Луганщини, які евакуювалися до цієї громади на Черкащині.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Підтримка військових та підготовка до навчального року в громадах Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Міненерго попередило про можливі обмеження електроенергії

ВЛАДА

Фейк: Італійська мафія скуповує безпілотники, які потрапили на чорний ринок із України

СТОПФЕЙК

Очікування vs Реальність: 5 деталей, які відрізняють кустарний паркан від професійної заводської огорожі

СУСПІЛЬСТВО

Іран атакував базу США в Йорданії балістичними ракетами

ПОЛІТИКА

Вибухи у Хмельницькому: у ЗСУ пояснили причину

ВАЖЛИВО

Атаки на порти та цивільні судна Одещини: кількість постраждалих зросла

ВІЙНА

Чверть боїв на Покровському і Костянтинівському напрямку – карта від Генштабу

ВІЙНА

Яку тару обирають малі виноробні для фасування продукції

СУСПІЛЬСТВО

Підтримка аграрного сектору: Кабмін прийняв важливі рішення

ВЛАДА

Повідомлено підозру військовим полку «Скеля» у справі про катування

ВАЖЛИВО

рф атакувала Житомирщину дронами та балістикою: пошкоджено майже 300 будівель

ВІЙНА

Оборонні підприємства до 10 серпня мають подати документи для підтвердження статусу критично важливих: як це зробити

ПОДІЇ

Потужний вибух та кратер виявили у Польщі на Люблінщині, що межує з Україною

ПОДІЇ

Залужний розповів про своє бачення перспектив вступу України до НАТО

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип