Виявлено падіння другої північнокорейської ракети KN-23 в Україні

В Україні знайшли вирву від падіння другої північнокорейської балістичної ракети KN-23, яку росія застосувала під час обстрілу України 30 липня. Про це повідомив Владислав Власюк, радник – уповноважений президента з питань санкційної політики у Фейсбук у п’ятницю, 31 липня.

Він нагадав, що перша ракета цього типу влучила у приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу. Загинули шестеро людей, серед них троє дітей. П’ятеро неповнолітніх вважаються зниклими безвісти.

📢 «Друга KN-23 розірвалася в полі. Між цими “влучаннями” 3,5 км. Ніяких потенційних цілей немає в радіусі 5 км. Така точність. KN-23 це практично повний аналог російського іскандера. Є й однакові компоненти, в тому числі західні», – написав Власюк.

Залежність рф від КНДР та відповідальність за поставки

Він назвав це одним з прикладів залежності рф від військової допомоги Північної Кореї.

📢 «Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між москвою та пхеньяном і надходження критичних компонентів для ВПК», – додав посадовець.

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Нагадаємо, в ніч на 30 липня рашисти запустили по Україні 74 ракети і 284 дрони різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей.