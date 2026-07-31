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Справу щодо хабаря міського голови Галича скерували до суду

Денис Молотов
Денис Молотов
Справу щодо хабаря міського голови Галича скерували до суду 01
фото: Офіс генерального прокурора / 31.07.2026

На Франківщині до суду скерували справу 52-річного міського голови Галича, котрому інкримінують одержання хабаря та підбурювання до надання неправомірної вигоди іншій службовій особі. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 31 липня.

Як з’ясувалося, посадовець вимагав від підприємця 582 тис. грн за сприяння в передачі в оренду трьох земельних ділянок комунальної власності в селі Бринь, зміну цільового призначення та оформлення необхідної документації для зведення заводу.

Схема вимагання та фіктивний аукціон

Після отримання першого траншу у липні 2025 року міська рада змінила цільове призначення земель і розпочала підготовку до аукціону. Згодом, одержавши ще 1600 доларів, обвинувачений забезпечив розміщення лота на право оренди 10 гектарів землі та організував участь фіктивних учасників, гарантуючи перемогу визначеному підприємцю.

Після завершення торгів посадовець вимагав ще 100 тис. грн за укладення договору оренди. У жовтні 2025 року він отримав частину суми, після чого підписав договір оренди за ціною, нижчою за ринкову.

Загалом із липня 2025 по лютий 2026 року посадовець одержав 242 тис. грн неправомірної вигоди за передачу в оренду однієї із земельних ділянок. За аналогічне сприяння щодо двох інших вимагав ще 300 тис. грн.

Затримання, новий епізод та запобіжний захід

Міського голову затримали 4 лютого під час отримання чергового траншу. Суд відправив його під варту з альтернативою застави понад 2,5 млн грн, яку згодом внесли. Мера відсторонили від посади.

Під час розслідування встановили ще один епізод: посадовець підбурював підприємця надати хабар представниці архітектурно-містобудівної ради при профільному департаменті ОДА за прискорення розробки та погодження документації.

За даними ЗМІ, мова про мера міста Галич Олега Кантора. Стверджувалось, що посадовцю після затримання стало так погано, що його забрали до реанімації.

👉 Також нагадаємо, що у Харкові правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють в організації схеми незаконного оформлення фіктивних інвалідностей військовозобов’язаним. За даними слідства, за свої послуги учасники схеми отримували від 5 до 8 тисяч доларів США. Під час обшуків у них вилучили готівку на загальну суму понад 14,3 млн гривень в еквіваленті.

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