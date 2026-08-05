Тайвань готується до оборони від вторгнення Китаю

Тайвань у середу, 5 серпня, розпочав щорічні військові навчання Han Kuang. Це найбільші оборонні маневри острова, покликані перевірити готовність армії та цивільного населення до можливого нападу Китаю. Про це повідомляє France24.

Навчання триватимуть до 14 серпня. Військові та резервісти відпрацьовуватимуть сценарії реагування на вторгнення, тим часом цивільні братимуть участь у тренуваннях із цивільної оборони.

Китай вважає Тайвань частиною своєї території. Там не виключають застосування сили для встановлення контролю над островом із населенням близько 23 млн осіб. Минулими роками Пекін посилив військовий тиск, регулярно направляючи до району Тайваню літаки та кораблі, а також проводячи масштабні навчання.

🔹Наближення до реальних бойових сценаріїв

Під час Han Kuang тайванські військові відпрацьовують дії у разі можливого десантування китайських сил. У перший день навчань десятки резервістів розгорнулися вздовж узбережжя Тайванської протоки та проводили стрільби по цілях, які імітують можливі місця висадки противника.

Представник оборонного відомства Тайваню заявив, що минулими роками навчання дедалі більше наближають до реальних умов бойових дій.

📢 «Навіть без фактичного досвіду війни підрозділи можуть перевірити свої реальні оперативні можливості», – пояснив посадовець.

Одним із головних напрямів цьогорічних маневрів стане децентралізація управління військами. Командири на місцях мають отримати більше повноважень для ухвалення рішень без очікування централізованих наказів.

Також Тайвань випробує операції із застосуванням дронів, зокрема взаємодію розвідувальних і ударних безпілотників.

🔹Підготовка суспільства до кризових ситуацій

Окрім військових маневрів, у межах Han Kuang пройдуть тренування цивільної стійкості. У центральних і північних районах острова під час повітряних тривог тимчасово знизять швидкість мобільного інтернету, щоб перевірити готовність населення до перебоїв зв’язку.

Також Тайбей відпрацює супровід кораблями ВМС і берегової охорони постачань у разі можливої китайської блокади, а також перевірить здатність промислових підприємств перейти на роботу в умовах воєнного часу.

📢 «Ми продовжуватимемо наполегливо й інтенсивно тренуватися, щоб бути повністю готовими в мирний час і виконувати завдання під час війни», – заявив міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку.

Паралельно уряд острова проводитиме навчання з міської стійкості, які мають підготувати населення не лише до військової загрози, а й до масштабних надзвичайних ситуацій.

Як ми писали раніше, Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності, а перед цим Сі Цзіньпін заявив, що між Пекіном та Вашингтоном може виникнути конфлікт через Тайвань.

👉 Також нагадаємо, що між Сполученими Штатами Америки та Тайванем укладено торговельну угоду, яка передбачає зниження мит на тайванські товари та інвестиції обсягом 250 мільярдів доларів у технологічну галузь США.