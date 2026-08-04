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Україна вперше за тривалий час продала більше електроенергії, ніж купила

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна вперше за тривалий час продала більше електроенергії, ніж купила
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У липні Україна вперше за тривалий час стала нетто-експортером електроенергії. Про це повідомило профільне видання ExPro у вівторок, 4 серпня.

📢 «За підсумками місяця експорт електроенергії зріс на 48% порівняно з червнем – до 232,5 тис. МВт-год. Водночас імпорт електроенергії скоротився на 40% – до 175 тис. МВт-год. Таким чином, у липні Україна вперше за тривалий час стала нетто-експортером електроенергії», – йдеться у повідомленні.

📊 Географія постачань та порівняння з минулим роком

Найбільше зріс експорт до Словаччини – майже у шість разів порівняно з попереднім місяцем. Крім того, у липні вперше з листопада 2025 року було відновлено експорт електроенергії до Польщі.

Найбільшим напрямком експорту залишалася Угорщина, на яку припало 48% загального обсягу поставок.

Водночас у річному вимірі експорт залишався нижчим: порівняно з липнем 2025 року його обсяг скоротився майже на 18%.

Імпорт електроенергії у липні також зменшився за всіма напрямками. Найбільша частка поставок – 40% – припадала на угорський кордон. У порівнянні з липнем минулого року Україна скоротила імпорт електроенергії на 32%.

⚡️Підготовка до серпневих навантажень на енергомережу

Нагадаємо, енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні – можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Раніше стало відомо, що подолано екватор ремонтної кампанії на АЕС України. До енергомережі підключили черговий енергоблок після завершення планово-попереджувального ремонту.

👉 Також нагадаємо, що Буковина, Чернігівщина й Київщина за підтримки Федерального МВС Австрії отримали зі складів хабів екстреної допомоги Міненерго України обладнання для підтримки роботи енергоінфраструктури.

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